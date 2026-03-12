El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio provincial, en el marco de la estrategia nacional de inmunización.

La campaña está destinada a niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, personas gestantes, puérperas, personas entre los 2 y 64 años con factores de riesgo, personal de salud, mayores de 65 años y personal estratégico.

Al respecto, el secretario de Salud y Gestión Territorial, Gustavo Klein, destacó el despliegue sanitario que permite garantizar el acceso a la vacuna en toda la provincia: “Hoy dimos inicio a la campaña nacional de vacunación contra la gripe en todo el territorio de Córdoba, en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional”, señaló el funcionario.

Klein remarcó además que la provincia cuenta con una amplia red de vacunatorios que permite acercar la vacuna a la población objetivo. “La gente debe saber que puede asistir a cualquiera de los más de 800 vacunatorios que tenemos disponibles en la provincia, donde ya contamos con las dosis de la vacuna antigripal”, explicó.

En ese sentido, indicó que las personas incluidas en los grupos priorizados pueden concurrir a los vacunatorios durante los horarios habituales de atención para recibir la dosis correspondiente.