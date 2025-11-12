Durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 2:30 hs, los Bomberos Voluntarios de Armstrong fueron alertados por un accidente vial ocurrido en el kilómetro 379 de la autopista Córdoba–Rosario, en sentido hacia Rosario.

Choque por alcance y derrame de cargas

El siniestro fue un choque por alcance entre dos camiones, uno que transportaba cereal y otro piedras. Como consecuencia del impacto, ambas cargas se derramaron sobre la calzada, provocando el bloqueo total de la autopista en esa dirección.

Asistencia y trabajo en el lugar

Uno de los choferes involucrados fue trasladado al Hospital de Armstrong para recibir atención médica. En el operativo participaron cuatro unidades y veinte bomberos, que trabajaron intensamente hasta las 4:40 hs para despejar la zona y garantizar la seguridad del tránsito.

Tránsito interrumpido

A primeras horas de la mañana, la autopista Córdoba–Rosario permanecía cortada en la mano hacia Rosario, desde el puente de la Ruta 15 hasta el puente de la Ruta 178, mientras continuaban las tareas de limpieza y retiro de materiales.