Este mediodía se realizará una intervención técnica en la Estación Transformadora Marcos Juárez, lo que implicará una restricción temporal del servicio eléctrico en la ciudad y sus alrededores.

⏰ Horario del corte

La interrupción está prevista entre las 12:00 y las 13:00 hs, y durante ese lapso se verá afectado el suministro en Marcos Juárez y zonas aledañas.

⚡ Recomendaciones para los usuarios

Durante la hora de corte, se sugiere desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles, y evitar el uso de aparatos de alto consumo hasta que el servicio se restablezca completamente.