Corte programado de energía en Marcos Juárez: todo lo que tenés que saber

Este mediodía se realizará una intervención técnica en la Estación Transformadora Marcos Juárez, lo que implicará una restricción temporal del servicio eléctrico en la ciudad y sus alrededores.

⏰ Horario del corte

La interrupción está prevista entre las 12:00 y las 13:00 hs, y durante ese lapso se verá afectado el suministro en Marcos Juárez y zonas aledañas.

⚡ Recomendaciones para los usuarios

Durante la hora de corte, se sugiere desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles, y evitar el uso de aparatos de alto consumo hasta que el servicio se restablezca completamente.

