Pasó un nuevo día del donante de sangre y para muchos que han tenido que recurrir alguna vez a esa lista disponible para poder utilizarla saben de la angustia y desolación de poder encontrar el factor que necesita el paciente.



Desde el hospital Abel Ayerza según comenta del Dr Nelio Creado “Se extrae sangre desde las 7 AM hasta las 10, y es fundamental no ir en ayunas, pero si no comer nada graso, la edad para ser donante es tener de 18 a 65 años”

Que es lo que pasa con el donante que tiene un tatuaje y para desmistificar el Dr Creado dice lo siguiente “ la ley dice que tiene que pasar un año, pero hay un consenso que a los 6 meses se podría extraer”



Durante la última elección en la ciudad de Marcos Juárez en el mes de septiembre la comisión de bomberos voluntarios llevó adelante una campaña destinada a poder tener una nueva lista de donantes, una buena acción que logró juntar 2500 personas que se anotaron voluntariamente.



La estadística local sobre donante voluntarios es muy escasa, ya en lo que va del año estamos en 460 de los cuáles 13 a 15 son voluntarios acá, «todo es por reposición que quiere decir esto, el hospital tiene la sangre en la heladera, la necesita el paciente en cualquiera de los nosocomios, se las entrega en las condiciones optimas de serología negativa, se le realiza la compatibilidad y a esa sangre la tiene que reponer el familar o amigo del paciente” afirma el Dr Creado.

Un donante puede salvar hasta 4 vidas.

Fácil

Sin preparación previa.

No tenés que estar en ayunas.

Seguro

Material descartable.

No afecta tu salud.

Útil

Salvás vidas.