Al pensar en la palabra «ruido», lo primero que se nos viene a la cabeza es algo molesto, algo que interrumpe. Si uno la busca en Google, la definición es bastante clara: «Sonido inarticulado, por lo general desagradable». Y cuando lo trasladamos a la vida cotidiana, se vuelve inevitable pensar en aquellos sonidos que, día tras día, nos alteran, nos incomodan o nos afectan más de lo que creemos.

¿Cuál es el peor ruido del día?

En una encuesta rápida que realizamos desde nuestra cuenta de Instagram, https://www.instagram.com/eduardooyolaok/ invitamos a nuestros seguidores a elegir entre cuatro ruidos comunes para ver cuál les resulta más insoportable. Las opciones fueron:

Escapes de motos

Bocinas de autos

Timbres

Camiones

La respuesta fue contundente: el 89% de las personas señaló los escapes de motos como el ruido más molesto. Muy lejos quedaron las bocinas (7%), los timbres (3%) y los camiones (1%).

Las motos y un problema que sigue sin resolverse

Estos números no hacen más que poner en evidencia un tema que lleva años sin solución definitiva en nuestra ciudad. Las motos, especialmente aquellas con escapes modificados, se han convertido en una verdadera pesadilla sonora para gran parte de la comunidad.

La última jornada de controles municipales terminó con la destrucción de 123 escapes ilegales, una cifra que muestra la dimensión del problema, pero también deja claro que todavía hay mucho por hacer.

Sobre esto, Sofía Benassi, jueza de faltas de la Municipalidad de Marcos Juárez, explicó por qué no se registran tantas actas como la comunidad cree:

«En tema de actas puntualmente de escape ruidoso tenemos muy pocas porque las personas que usan escape ruidoso sin sordina, por lo general, no circulan con chapa. Entonces, solamente logramos hacer el acta cuando secuestramos la moto, ahí se hace la medición y el decomiso. Por eso no hay tantas actas puntualmente de escape. Puede haber algunas, muy pocas, donde el inspector constata y se llama a la persona para que venga a hacer la medición. Si se comprueba que es ruidoso, queda sujeto a decomiso; si no, se amonesta la falta y no tiene más relevancia.»

El impacto en quienes más lo sufren

Más allá de la molestia general que genera este tipo de ruido, hay personas que lo viven con un nivel de sufrimiento mucho mayor. Un padre de un niño con neurodivergencia lo explicó así:

«Molesta mucho, y sobre todo esas motos que hacen explosiones… no sé qué le ponen a los escapes, es terrible. Mi hijo se tapa los oídos esté donde esté, busca refugiarse del ruido. Y no es solo él, les pasa a todos los chicos que conozco.»

Este testimonio deja al descubierto una realidad que a menudo se pasa por alto: el daño que estos ruidos provocan en personas con mayor sensibilidad auditiva. No se trata solo de una molestia, sino de un problema de salud y de convivencia.

Ruido no deseado, pero también evitable

El ruido, por definición, es un sonido no deseado. Pero cuando ese sonido persiste, se multiplica y no encuentra freno, pasa a ser un problema colectivo. Escuchar lo que le pasa a la gente, visibilizar los efectos de esta contaminación sonora y exigir medidas concretas no es solo necesario: es urgente.

📊 Resultado de la encuesta en Instagram

¿Cuál de estos ruidos te molesta más?