Llega la hora de buscar el tradicional huevo de pascuas y las dudas comienzan a circular entre la familia si comprar o no comprar debido al costo que tienen.



Es la lucha interna de todos los años, como no vamos a comprar un huevo de pascuas, aunque sea para los más chiquitos de la familia.



Algunos precios que se manejan en la ciudad de Marcos Juárez a más de uno asusta. Las opciones son variadas, pero consultando a uno de los comercios más tradicionales se pueden conseguir desde los 1000 pesos hasta los 9500 pesos por ejemplo el blockazo.



Los huevos artesanales también juegan en estas pascuas y se los puede conseguir desde los 4500 pesos. En un supermercado de la ciudad podemos conseguir en 825 pesos con un peso de 60grs



Si lo quieren hacer en casa, aquí les dejo la receta de Paulina Cocina:



Como hacer huevos de pascua paso a paso



Si el chocolate ya viene en pepitos, como en el video, lo llevan directamente a un bol. Si compraron chocolate en tableta, lo vamos cortar en pedazos medianos.

Vamos a preparar el baño maría para derretir el chocolate: ponemos una olla al fuego con un poco de agua y vamos a evitar que hierva. Por encima vamos a poner el bol con el chocolate. Es importante que la base del bol no toque el agua, así que chequeen eso antes de empezar.

Ir revolviendo de a poco el chocolate hasta que esté completamente derretido. Si ven que se empieza a empastar, retiren la olla junto con el bol del fuego y continúen revolviendo.

Colocamos el chocolate en los moldes de huevos de pascua y lo vamos golpeando para que se distribuya, si no alcanzó, colocamos más. Este paso también lo pueden hacer con un pincel e ir pintando de chocolate el molde. Cuando está listo, los colocamos sobre un papel manteca boca abajo y lo llevamos a la heladera entre 15 y 20 minutos.

Los sacamos de la heladera y los desmoldamos despacito. Ahora tenemos que “pegar” las dos mitades, y para eso vamos a llevar de nuevo una olla al fuego con agua y la vamos a poner de tapa una fuente. Cuando eso esté caliente, vamos a derretir muy suavemente los bordes del huevo (en el video se ve bien claro) Colocamos adentro confites, golosinas o un mensaje, y lo cerramos con otra mitad de huevo con los bordes derretidos. Pueden colocar chocolate extra para pegarlos bien.

¡Si para esta altura los huevos de pascua les quedaron bien, pero bien feos! no se preocupen! Ahora viene el momento de decorarlos y tienen muchas opciones para tapar todos los errores. ¡Pueden ponerle chips de chocolate en los bordes, nueces y almendras picadas, una carita, tirarle más chocolate derretido por encima, etc!