El comienzo: una historia que no parecía extraordinaria

Antes de que existiera Concept Studio, antes de los eventos, los viajes y el crecimiento, hubo algo simple: un encuentro.

Luis y Carolina se conocieron en Rosario, en un gimnasio. Un lugar cotidiano, sin nada especial a simple vista, pero que terminó marcando el inicio de todo.

Ella estudiaba diseño gráfico y comunicación visual. Él, equipamiento y ambientación.

“Nos conocimos en un gimnasio… y nunca imaginamos cómo iba a terminar todo esto”.

En ese momento no había planes de emprender juntos. Solo una relación que empezaba. Pero con el tiempo, la vida los llevó a tomar decisiones que cambiarían su rumbo.

La decisión de empezar de nuevo en Marcos Juárez

El traslado a Marcos Juárez no fue solo un cambio geográfico. Fue también el punto de partida de algo distinto.

Ambos continuaron con sus trabajos. Había estabilidad. Había ingresos. Pero también había una inquietud: hacer algo propio.

Así nació la idea de empezar a trabajar en eventos.

Sin oficina. Sin inversión grande. Sin estructura.

El estudio era una habitación dentro de su casa.

Una regla simple que explicó todo el crecimiento

Desde el inicio, hubo una decisión que marcó el camino:

“Teníamos dos billeteras: una para vivir y otra para invertir en el estudio”

Puede parecer un detalle menor, pero fue clave.

Orden financiero desde el primer día

No mezclaban gastos personales con el emprendimiento.

No se “llevaban” la ganancia.

Reinvertían.

Ese orden, sostenido en el tiempo, fue lo que permitió crecer sin endeudarse ni depender de terceros.

El sacrificio invisible: cuando el día no termina nunca

Durante años, la rutina fue exigente.

Trabajaban durante el día en sus empleos. Pero cuando terminaban, comenzaba otra jornada.

“Salíamos a las 9 o 10 de la noche y nos íbamos a decorar hasta las 4 o 5 de la mañana”

Dormían poco. Volvían a empezar.

No había garantías de éxito. Pero sí había constancia.

El primer gran salto: entender que podía ser un negocio real

El crecimiento no fue inmediato. Pero hubo un momento que cambió todo.

Un año en el que realizaron cuatro graduaciones.

Cuatro eventos grandes.

Cuatro oportunidades.

Cuatro señales.

Ahí entendieron que lo que tenían entre manos podía transformarse en su principal actividad.

La ruta como parte del trabajo

Con el crecimiento, llegaron los viajes.

Concept Studio empezó a trabajar en toda la región:

Marcos Juárez

Cintra

Leones

General Roca

Villa María

Bouquet

Noetinger

Logística, traslado y producción

Cada evento implicaba logística, traslado, armado y desarme.

Con los años, acumularon miles de kilómetros recorridos, cargando estructuras, telas, iluminación y herramientas.

No era solo diseñar. Era producir, mover, resolver.

Las anécdotas que definen el camino

En ese recorrido, las historias no tardaron en aparecer.

Algunas muestran el esfuerzo, otras la improvisación.

“Una vez tuvimos que dormir en un motel frente al salón porque no había hoteles”

No era lo ideal. Pero era lo necesario.

Resolver en situaciones límite

Y después están las situaciones que solo pasan en eventos:

“Nos pasó de todo, desde desmayos de novias hasta internaciones”

Ahí no hay margen de error. Hay que resolver.

De hacer todo a construir un equipo

Al principio, Luis y Carolina hacían todo.

Diseño, armado, traslado, montaje.

Con el crecimiento, eso cambió.

Hoy Concept Studio cuenta con un equipo de entre 5 y 6 personas, lo que les permite asumir más eventos y trabajar con mayor organización.

Una estructura que refleja años de trabajo

Lo que empezó en una habitación hoy se traduce en una infraestructura consolidada:

Más de 400 cortinas

Alrededor de 250 lámparas

Entre miles y decenas de miles de metros de tela

Un depósito de casi 120 metros cuadrados

“Es como tocar el cielo con las manos”.

Cada elemento cuenta una parte de la historia.

De eventos sociales a escenarios de mayor escala

El trabajo no se quedó solo en casamientos o cumpleaños.

Con el tiempo, comenzaron a participar en producciones más grandes.

Trabajaron con bandas como No Te Va Gustar, La Beriso, Cruzando el Charco y Coti, desarrollando camarines y escenografías.

Eso implicó otro nivel de exigencia.

La clave que no cambió

A pesar del crecimiento, hay algo que se mantuvo intacto.

“Siempre mostramos lo que somos, nunca una pantalla”

La cercanía con el cliente, la transparencia y el trato directo siguen siendo parte central del estudio.

Trabajo y familia: el mismo espacio, dos mundos

Luis y Carolina no solo comparten un emprendimiento. Comparten la vida.

En su casa, una puerta marca el límite entre ambos mundos.

Cuando se cierra, dejan el trabajo afuera.

Adentro, son familia.

Una historia que continúa

Su hija Regina también crece en ese entorno:

“Ella dice que es la heredera del estudio”

Concept Studio hoy

Hoy, Concept Studio es un referente en ambientación de eventos en Marcos Juárez y la región.

No por casualidad.

Sino por un proceso sostenido en el tiempo.

Una historia que explica el resultado

La historia de Luis y Carolina no es la de un crecimiento rápido.

Es la de un camino.

De decisiones pequeñas repetidas durante años.

De esfuerzo constante.

De adaptación.

De compromiso.

De empezar en una habitación…

y construir algo mucho más grande.

Conclusión

Concept Studio no nació grande.

Se hizo.

Con trabajo.

Con kilómetros.

Con historias.

Y con una convicción que se mantuvo desde el primer día: seguir adelante.