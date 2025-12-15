Como resultado de las inspecciones realizadas en la localidad de Ballesteros, se procedió al decomiso de 700 kg de carne faenada de manera clandestina. Durante los procedimientos se constató que las instalaciones no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para garantizar la salubridad de los alimentos.

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, y en conjunto con la Patrulla Rural División Sur, llevó adelante allanamientos en la localidad de Ballesteros, departamento Unión, en el marco de operativos destinados a combatir el faenamiento clandestino y la comercialización ilegal de carne y subproductos cárnicos.

Durante los procedimientos se constató la existencia de instalaciones utilizadas para el faenamiento y locales de expendio que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para garantizar la salubridad de los alimentos, ni contaban con las habilitaciones correspondientes para el desarrollo de dichas actividades.

Como resultado de las inspecciones, se procedió al decomiso de aproximadamente 700 kg de carne porcina, debido a que la mercadería no contaba con las inspecciones sanitarias obligatorias que se realizan en frigoríficos habilitados y no garantizaba las condiciones mínimas de inocuidad para el consumo humano.

La carne decomisada fue trasladada a un frigorífico habilitado para su destrucción mediante digestor.

Las actuaciones se realizaron conforme a lo establecido en la Ley N.º 10.326 (Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba), la Ley N.º 6.974 (Faenamiento, Comercialización e Industrialización de la Carne) y la Ley N.º 5.542 (Marcas y Señales).

Desde el Ministerio de Bioagroindustria se recuerda a la comunidad que todo producto y subproducto cárnico de origen animal debe provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas de chacinados habilitados, los cuales garantizan la trazabilidad, el control sanitario y las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para asegurar la inocuidad alimentaria.

Las denuncias por establecimientos ilegales pueden realizarse a través de la Plataforma Digital o comunicándose al 0800-888-82476.