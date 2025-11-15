Un llamado de emergencia en plena medianoche

Pocos minutos después de la medianoche, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez acudieron con urgencia a una vivienda ubicada en Zeballos al 1200, donde se había producido el derrumbe del techo de una habitación.

No hubo heridos, pero sí un gran susto

Afortunadamente, el colapso no dejó personas lesionadas. El estruendo alarmó a los vecinos, pero la situación fue rápidamente controlada por una dotación que trabajó en el lugar.

Trabajo de los bomberos en la escena

El personal procedió a asegurar la estructura, evitar nuevos desprendimientos y realizar el corte preventivo de los suministros, una medida clave para descartar riesgos eléctricos o de gas mientras se evaluaba el estado general de la vivienda.