Desde el 1 de enero de 2024 a la fecha, la Dirección General de Policía Caminera incautó un total de 71,6 kilos de clorhidrato de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, cuyo valor en el mercado del narcomenudeo supera los $1.192 millones, equivalentes a más de U$S 822 mil.

Los procedimientos tuvieron lugar en controles vehiculares y operativos de prevención realizados en distintos corredores viales de la provincia.

Según el reporte oficial, las sustancias decomisadas suman 244.463 dosis listas para su comercialización. El detalle por tipo de droga es el siguiente:

Cocaína: 16,48 kilos (82.399 dosis), valuados en $597.395.650.

Marihuana: 48,53 kilos (145.583 dosis), con un valor estimado de $218.374.920.

Drogas sintéticas: 6,59 kilos (16.480 unidades), con un valor de $376.362.000.

Las autoridades remarcaron que estos secuestros muestran el efecto preventivo de los controles camineros en la detección del transporte de estupefacientes a pequeña y mediana escala.

“Mi reconocimiento a los efectivos de nuestra Policía Caminera, que con alto profesionalismo detectan a diario innumerables situaciones donde delincuentes intentan trasladar droga en distintos puntos de la provincia”, expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“Bajo la firme decisión del gobernador Martín Llaryora, en Córdoba nuestras fuerzas de seguridad trabajan con una consigna clara: hacer de nuestra provincia un territorio hostil al narcotráfico, un flagelo que allí donde ingresa genera violencia y muerte”, agregó.