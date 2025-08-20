El gobernador Martín Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, encabezaron el acto de entrega de los fortalecimientos económicos 2025 a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

Los aportes les permitirán sostener, crear y acompañar, según el caso, proyectos y emprendimientos destinados a promover la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad, tal como lo postula el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley provincial 10.928.

En este marco, y ante la crítica situación que atraviesan las instituciones a raíz del desentendimiento del Estado nacional, Llaryora anunció un complemento alimentario para instituciones y ONGs que reciben en doble jornada a personas con discapacidad, lo que les permitirá garantizar el servicio de almuerzo y desayuno/merienda.

«A los 3 mil millones que vamos a destinar este año vamos a sumarle un fondo extra para que esas instituciones que dan doble jornada puedan darle de comer a los chicos», afirmó Llaryora.

Luego, el mandatario provincial sostuvo: «Cuando a uno le toca hacer que las cuentas cierren, tiene que tener criterio, racionalidad y valor, pero con corazón y sensatez».

«En el presupuesto nacional es casi insignificante la discusión para decir que la Argentina puede caer en déficit por las prestaciones o por la inversión que hace en política para la discapacidad. Es más un tema claramente ideológico que económico”, agregó.

El encuentro desarrollado este martes fue una oportunidad para fortalecer el compromiso en la lucha por sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad que sancionó el Congreso y vetó el presidente Javier Milei.

Una política pública

El Fondo Provincial de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad se gestiona a través del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Liliana Montero, con el objetivo de promover y sostener iniciativas que apuntan a reemplazar el paradigma de la dependencia por el de la autonomía de las personas con discapacidad.

A la fecha, el Fondo benefició a 23.630 personas de 230 Organizaciones a través de 268 proyectos, con una inversión de 2.396 millones, siendo la Inclusión Laboral el destino principal de los recursos.

En ese sentido, la ministra Montero explicó que “hoy vamos a fortalecer 82 instituciones por parte de la provincia de Córdoba, en un programa que se calcula que a fin de año va a poder llegar a 200 instituciones con proyectos destinados a la discapacidad y una inversión de 3 mil millones de pesos”.

“En Córdoba nosotros decimos sí a la ley de emergencia, no al veto presidencial, pero porque tenemos espalda como gobierno provincial, y tenemos una acción concreta en favor de la discapacidad”, añadió la funcionaria.

Referentes del sector destacan el apoyo de la Provincia

Belén, integrante de la Fundación Enlaces de Carlos Paz agradeció a la Provincia porque “en estos tiempos de tanta incertidumbre es muy importante esta ayuda, no solo como apoyo financiero, sino como un voto de confianza por el poder de creer en la transformación de la formación”.

Por su parte Rodrigo, de la Fundación Otium, señaló que “la Provincia está acompañando la discapacidad para que haya un cambio real. No podemos proyectarnos así y pensar en un futuro. Por eso es tan importante este apoyo y que se abran posibilidad y mesas de ayuda e intercambio, trabajando en conjunto”.

Mientras que Dania Martina, del Centro de día “Vida Feliz”, mostró su alegría y dijo que “nuestra institución realmente está en crisis, en una crisis económica como muchísimas instituciones, pero esto nos da la ilusión, el aliciente para seguir. Gracias a este subsidio hemos comprado todo lo necesario para realizar este proyecto tan ambicioso”.

Seguidamente, Roxana Loza del Taller Laboral Camoati de Laboulaye aseguró que “saber que el gobierno nos ayuda con esto para nosotros es mucho, porque si no siempre vivimos haciendo eventos para mantener el edificio o para comprar materia prima, pero para comprar maquinaria no llegamos, y con este subsidio lo podemos lograr”.

Por su parte, Alejandra Carbajo, de las Fundaciones CEIN y Arkho valoró que “siento que nos escuchan, que se pueden plantear cosas, que estamos recibidos, que están pasando cosas. Yo siento que hay respaldo y siento un lugarcito en el mundo en el que no estamos tan desolados y tan a la intemperie. Hay apoyo, hay escucha, hay empatía”

Cómo aplicar

Para 2025, además del incremento significativo del presupuesto del Fondo para la línea «Fortalecer», que acompaña proyectos de instituciones y gobiernos locales, se creó la línea “Acceder” con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad en su hogar y para el desarrollo de su vida cotidiana especialmente a través de la tecnología.

En todos los casos, los proyectos deben ser elevados al Ministerio de Desarrollo Humano a través de un formulario único y son analizados por un comité evaluador que integran también representantes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Provincial de Córdoba. Es requisito para las instituciones contar con personería jurídica vigente (inscripción en IPJ).

Para mayor información o solicitar el formulario, llamar al teléfono (0351) 3028929, o comunicarse vía mail a la casilla: [email protected]

Plaza pública

A modo de vigilia y para seguir la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación que tratará el veto presidencial, las instituciones de discapacidad convocaron a toda la ciudadanía a acompañar la manifestación que bajo el lema “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal” se hará este miércoles 20 de agosto al mediodía en la Plaza San Martín.

En el acto de este martes estuvieron presentes, además, el legislador Miguel Siciliano; el legislador y presidente de la Comisión de Discapacidad Carlos Carignano, la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazan; la secretaria de DDHH y Diversidad, Tamara Pez, y la responsable del área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano, Mariana Gandolfo; entre otros.