El día miércoles 1 de marzo a la hora 20 la intendente de la ciudad de Marcos Juárez Cra Sara Majorel en la sala del concejo deliberante con su discurso dio por iniciado el el periodo de sesiones ordinarias del año 2023.

El discurso tuvo un total de 3765 palabras y entre las más nombradas se encontraron las siguientes:

Discurso completo

Sr Presidente del Concejo deliberante Ing. Pedro Dellarossa, Señores concejales, Señores secretarios, Directores, Autoridades presentes. Vecinos de Marcos Juárez.

La apertura de Sesiones del Concejo Deliberante nos da la oportunidad de poner en conocimiento de los vecinos y de los miembros de este cuerpo legislativo los proyectos y objetivos que esta administración se propone concretar en este año 2023.

El 10 de diciembre del 2022 asumí con responsabilidad y compromiso el cargo de Intendente municipal y firmé junto al Intendente saliente Pedro Dellarossa la correspondiente Acta de transferencia del cargo donde se especifica en detalle el estado general de la Administración municipal al 10 de diciembre de 2022.

Me corresponde el deber de conducir las riendas del ejecutivo para darle continuidad a un modelo de gestión del que formé parte desde la Presidencia de este recinto parlamentario a lo largo de 8 años.

Tengo la tranquilidad de recibir una municipalidad con las cuentas públicas en orden, un sistema de proveedores ordenado y sin retrasos, con recursos humanos capacitados y cada vez más profesionales, con sus salarios al día y en cumplimiento de las normas que garantizan su seguridad laboral.

He recibido un municipio cuya administración redujo sus gastos corrientes para aumentar la inversión en cientos de obras de infraestructura que ya están finalizadas o en sus últimas etapas de ejecución y cuyos beneficios han mejorado notablemente la calidad de vida de los vecinos marcando un estándar de progreso y desarrollo urbano que los marcosjuarenses pueden disfrutar y del cual son merecedores.

Los vecinos de nuestra ciudad han decidido ratificar el rumbo que trazamos a lo largo de los últimos 8 años, una gestión marcada por la responsabilidad en el gasto, la transparencia y prolijidad en el manejo de las cuentas públicas, todas condiciones que fueron cimentando la confianza y la credibilidad en nuestra administración.

Estos logros no son individuales, son el resultado de un trabajo en equipo, un equipo que seguirá acompañándome en la tarea de mejora continua que nos hemos fijado. Este

equipo es de mi mayor confianza. Todos sus integrantes tienen un gran compromiso y probada experiencia en la tarea que desempeñan.

La Secretaría de Planeamiento y Obra Pública

La Secretaría de Planeamiento y Obra Pública a cargo del Arq. Ariel Mosconi continuará con la transformación de la ciudad que viene realizando.

Algunas obras iniciadas el año pasado finalizarán este año, durante mi gestión, a saber:

El Gran Canal de desagüe del Barrio Noroeste, perteneciente al sistema integral de desagüe pluvial, proyectado por el Ing. Colombano, que nos permitirá evitar desbordes y anegaciones futuras. De este modo solucionamos un problema histórico y cambiamos para siempre la cronología de inundaciones en el Barrio Noroeste y otras zonas de la ciudad.

Esta obra fundamental no podría realizarse sin el aporte de la Provincia de Córdoba que aporta el 65 % de los fondos y la conducción técnica. Por su parte, el municipio se hace cargo de todas las obras complementarias y un 35% del costo total. Es una obra de ingeniería increíble que atraviesa parte de la ciudad, desde el canal diagonal que inicia en Avenida las Colonias y llega hasta el Lago Dellarossa, con grandes tubos de hormigón de

1.50 x 1.80 metros enterrados a 4 metros bajo el pavimento.

Estimamos que estará ya finalizada y funcionando para esta primavera.

Estamos terminando el entubado de desagüe y cordón cuneta en calle Hernández, en la Villa Argentina, una obra de mucho impacto en el sector que mejorará la accesibilidad a la Sala de salud de Villa Argentina que también se encuentra en obras de ampliación para potenciar la atención primaria de salud en ese barrio de la ciudad.

Estamos a días de inaugurar la puesta en valor y re funcionalización del Patio Alberdi que significará un relanzamiento de la zona céntrica, un anhelo largamente esperado por los marcosjuarenses. Pensando tanto en la estética como en la funcionalidad, propusimos la construcción de un patio de juegos, a la vez, apostamos en su realización a la economía circular con el uso de materiales reciclados provenientes del Programa Separemos.

Por su parte ya hemos licitado y adjudicado para comenzar a mediados de marzo la realización de 30 cuadras de cordón cuneta en el barrio sur-este y sur-oeste de la ciudad, cumpliendo con el propósito de nunca detener el avance del cordón cuneta en todas las zonas de la ciudad que aun no lo tienen.

En cuanto a las obras previstas para iniciarse este año:

Estamos trabajando en la realización de obras de gas en diversos barrios de la ciudad, las mismas ya están en proceso de cálculo y planimetría.

Como mencioné anteriormente, la conclusión del Patio Alberdi es la punta de lanza para el proyecto de remodelación de la zona céntrica que continuará con sus obras de intertrabado, restauración de veredas y nivelación de calzada, nuevas luminarias, uniformado de cartelería por Avenida San Martín y luego por Avenida Alem.

Nuestra ciudad es cabecera de departamento, y a su vez es un punto de referencia en el corredor central del país, Ruta 9 y Autopista. Pondremos en valor las rotondas de ingreso a la ciudad marcando nuestra Identidad “Marcos Juárez, corazón productivo del país”, del que tan merecidamente orgullosos estamos.

Iniciaremos obras de desagües y cordón cuneta en calle Quintana. Trabajaremos en el proyecto de veredas comunitarias.

Hemos previsto para este año profundizar los esfuerzos junto a la Comisión del Centro Universitario y al Rotary Club para dar inicio a las obras del edificio que albergará el Centro Universitario, ubicado entre ruta 9 y la terminal de ómnibus.

Dirección de Seguridad Vial y Protección Ciudadana

Bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento y Obras públicas se encuentra la Dirección de Seguridad vial y Protección ciudadana.

Uno de los ejes de mi campaña fue dar respuesta a la preocupación que los vecinos de diversos barrios me manifestaron con respecto a la seguridad. Para cumplir con este compromiso hemos firmado un convenio con los Ministerios de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba para avanzar en la ampliación del centro de monitoreo conjunto.

En las próximas semanas estaremos llamando a licitación para la compra de cámaras de seguridad municipales que sumaremos, junto al personal del control, al centro de monitoreo.

La Secretaría de Servicios Urbanísticos

La Secretaría de Servicios Urbanísticos a cargo de Jorge Dantonio realiza un sin número de tareas que ocupan el quehacer cotidiano del trabajo municipal para mantener en

condiciones adecuadas y habitables a nuestra ciudad. Continuarán con las tareas de apertura, reparación de calles, ripiado, cordones, veredas y hundimientos de la ciudad, el mantenimiento y desmalezamiento de espacios verdes públicos; seguirán los trabajos que realizan las áreas de iluminación extendiendo las luces LED a todos los barrios, calles, plazas y espacios públicos de Marcos Juárez. Mejorar la iluminación tiene el doble propósito de facilitar la circulación y disuadir el delito.

Separemos

Otra área comprendida en Servicios Urbanísticos es el Programa Separemos, la esmerada gestión municipal y la excelente perfomance de la cooperativa Girsu nos ubica como ejemplo nacional e internacional, próximamente estaremos participando de la V Asamblea de intendentes de la Red Argentina de municipios para el Cambio Climático, de la cual somos integrantes activos y referentes.

Tenemos un Plan local de acción Climática a 2030. Es nuestra responsabilidad que las próximas generaciones hereden un Planeta Sustentable.

Este reconocimiento nos motiva para poner nuestras próximas energías en fortalecer el programa para que más vecinos participen de la separación en origen sumando mayor cantidad de materiales, mejorando el equipamiento para la recolección, con el objetivo de aumentar la carga y generar mayor eficiencia en la prestación del servicio.

Espacios verdes

De esta área también depende el mantenimiento y cuidado del arbolado público, el mantenimiento de más de 100 has de espacios verdes, el parquizado y la reproducción de árboles y flores para reposición, en nuestro vivero municipal. Para este año, y con el objetivo de promover la forestación, el vivero municipal proveerá a cada vecino que así lo solicite un árbol para su vereda, respetando la especie de arbolado de su área.

Seguiremos propiciando la modernización permanente y ampliación del parque de maquinarias municipales.

La Secretaría Cultura y Deportes

La Secretaría de Cultura y deportes seguirá a cargo de Marcos Montechiari y en la Dirección de Deporte Horacio Pochettino.

Estamos a pocos días de la realización de una nueva edición del Festival Provincial de Folklore con la presencia de artistas locales y de la escena nacional. Con este evento continuamos con la programación cultural del año que iniciamos con “Verano en el Anfi”. A lo largo del cronograma anual se suman, ahora en marzo la celebración del Dia de la Mujer, Aires de Tango en junio, los festejos del día de la niñez, la celebración del día de Marcos Juárez, el encendido del árbol y el concierto navideño. Todos eventos organizados desde la Municipalidad.

Como parte fundamental de los objetivos de esta Secretaría está el acompañamiento y colaboración con el profuso quehacer cultural de la ciudad. Lo seguiremos haciendo a través de la promoción y el auspicio de talentos propios y a la formación de elencos como el coro municipal, la Banda Municipal. Acompañando las expresiones de artistas y elencos independientes y generando acuerdos para que las expresiones culturales y artísticas de nuestra ciudad pueda ser parte de la agenda cultural de otras localidades y escenarios como lo fue recientemente la presencia de artistas locales en el Festival de Cosquín.

Este año iniciaremos las obras de puesta en valor y recuperación del Museo Municipal. Además hemos iniciado gestiones para conseguir financiamiento para la restauración del Teatro Cine Español.

Para finalizar, podemos anunciar con entusiasmo que hemos logrado la aprobación del Espacio INCAA en Marcos Juárez gracias a la colaboración de artistas y directores de nuestra ciudad.

Dirección de Deporte

En cuanto al deporte continuaremos con los eventos propios como el Tetratlón y la Maratón que cuentan para su realización con el trabajo comprometido y desinteresado de la Comisión Municipal de Deporte.

Por otra parte, seguiremos organizando actividades con la inspección de educación física y de inspección técnica como el tenis callejero y la jornada extendida de natación.

Continuaremos con las actividades de iniciación al deporte como el programa gratuito “Aprendiendo a nadar” para niños; los auspicios a deportistas de elite, además de darle continuidad a los talleres deportivos municipales.

Una mención aparte se merece la escuela de deporte adaptado que cerró con gran entusiasmo su colonia de verano y que este año abrirá mejorando aún más su propuesta para la población de niños y jóvenes con discapacidad.

Para este año también tenemos proyectado lanzar conjuntamente con la Inspección de educación física la “Liga estudiantil municipal” para los chicos de nivel secundario, un proyecto que atenderá un sector que necesita oportunidades de acceso a la práctica del deporte.

El ciclo “Verano en el Anfi” demostró la importancia de una oferta cultural en el espacio recuperado del ferrocarril, la masiva asistencia de vecinos transformó el predio en un escenario a cielo abierto para disfrutar de una noche de música en familia. En este sentido, consideramos fundamental realizar las obras en el sector que mejoren la provisión de servicios y sumen comodidad y estética.

Cultura Comunitaria

Un capítulo especial en el ámbito de esta secretaría es el proyecto Cultura Comunitaria que durante nuestra gestión continuará su propuesta de talleres culturales y deportivos descentralizando la oferta en distintos centros barriales, clubes e instituciones de la ciudad propiciando así el acceso de todos los niños y jóvenes a espacios de recreación, socialización, y formación en valores culturales y habilidades sociales.

La Secretaría de Desarrollo Humano

Se crea la Secretaría de Desarrollo humano, a cargo de la Arq. Alfonsina Ballarino. Como su mismo nombre lo indica esta secretaría tiene el propósito de articular las distintas políticas sociales del municipio para atender, en la medida de lo posible, el desarrollo integral de las personas en lo que respecta al acceso a condiciones dignas de vivienda, hábitat y su formación para la inserción en el mundo del trabajo o el estudio.

Esta área tiene la responsabilidad de desarrollar políticas relacionadas con la vivienda social, ya sean mejoras habitacionales para viviendas precarias, así como potenciar el programa de microcréditos para el financiamiento de obras de reparación o finalización de vivienda que viene desarrollándose exitosamente.

Una preocupación creciente es la cantidad de jóvenes que por diversas razones no terminan la escuela o no adquieren las herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral.

Comenzamos con la implementación del sistema integral Marcos Juárez Educa, un programa diseñado para formar en el aprendizaje de destrezas de distinta complejidad (carreras de grado, tecnicaturas, oficios) a todos nuestros jóvenes con el objetivo de que puedan desempeñarse en el mundo laboral que nuestro sector productivo propone y requiere.

El propósito es garantizar a largo plazo que cada joven de la ciudad pueda acceder a un trabajo de calidad, digno, productivo, que tenga una habilidad, un oficio, una carrera de la cual se sienta orgulloso y que le permita desarrollarse y crecer en su vida personal.

La Dirección de Acción Social

La Dirección de acción Social, que se integra a la Secretaría de desarrollo Humano, continuará a cargo de Lic. Georgina Meyer, quien viene desempeñando con responsabilidad y compromiso la atención de las necesidades que demandan los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

La Secretaría de Salud Pública

La Secretaría de salud Pública sigue a cargo del Dr. Leonardo Ayuso. La demanda en esta área es dar prioridad a la atención primaria en cada barrio de la ciudad. Los centros de salud periféricos ofrecen vacunatorio, con todas las vacunas del calendario oficial, farmacia con asistencia de medicamentos a familias vulnerables y además brindamos gratuitamente medicina preventiva y consulta en las siguientes especialidades médicas, a saber: Clínica médica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Neurología, Psiquiatría, Odontología, Fonoaudiología, Nutrición, Psicología, Terapia ocupacional, Análisis clínicos, Ecografías y Kinesiología.

Se están finalizando la obra de refacción del dispensario de Villa Argentina.

Durante este año se iniciarán las tareas de ampliación y refacción de la salita de atención del Barrio Sabatini. En cuanto al área de Zoonosis continuamos dando servicios al Albergue Municipal, recientemente se inauguró la red de agua y mayor iluminación.

A lo largo del año implementaremos un programa de equilibrio poblacional de perros y gatos para reducir las consecuencias de la sobrepoblación de animales abandonados, perros en situación de calle, colonias de gatos, accidentes de tránsito, mordeduras y contagio de enfermedades zoonóticas.

Lo haremos sumándonos a la red de Políticas Públicas: Un Programa de protección integral de la Salud Pública humana, animal y ambiental.

La Secretaría de Desarrollo Productivo

La Secretaría de Desarrollo productivo está a cargo de Guillermo Cornaglia.

Esta secretaría forma parte del programa Marcos Juárez Educa, acercando al sector productivo local, comercio, industria, campo, con sus requerimiento de mano de obra calificada y el aporte de maquinarias y sistemas sofisticados de producción.

En abril, junto al Centro Comercial de Marcos Juárez volveremos a lanzar “La semana de las promos”, con el objetivo de dinamizar el comercio local.

No desconocemos la dura realidad económica e inflacionaria que vive nuestro país y de la cual, nuestra ciudad, por supuesto que no está ajena, agravada este año por la persistente sequía que arrasó con la producción del sector agrícola- ganadero, puntal de nuestra economía regional. Por esto y para acercar el municipio a los actores económicos privados de la ciudad, realizaremos desayunos de trabajo con empresarios, productores y comerciantes para relevar de primera mano sus necesidades y demandas, convencidos de que actuando en conjunto se logran mejores resultados.

Estamos en la etapa final de análisis para concretar la adición de 35 hectáreas de parque industrial y la realización de la tan necesaria playa de camiones y de transferencia de carga, en un esfuerzo público-privado que está en avanzado estado de elaboración.

La Dirección de Planificación, Organización y Control

Bajo mi gestión se creó la Dirección de Planificación, Organización y control a cargo del Ing. Germán Romagnoli. Tendrá bajo su responsabilidad el análisis de la ejecución presupuestaria así como la elaboración de propuestas que propendan a la optimización de los recursos presupuestarios municipales y a la simplificación de trámites y tasas impositivas. A su cargo estará también la ejecución de un reclamo histórico del Tribunal de Cuentas, la elaboración del inventario de bienes municipales.

También está dentro de su competencia la coordinación de un censo local que nos permita obtener información confiable, pertinente y completa sobre la situación socioeconómica, habitacional, de salud, de infraestructura y laboral de la población de Marcos Juárez. Este censo esta en avanzado estado de elaboración y será fundamental para llevar adelante políticas asertivas, eficientes y eficaces en la solución de problemas y mejora de infraestructura urbana y socio ambiental.

Asuntos Jurídicos y Asesoría Letrada

La Dra. Vilma Sigaudo es nuestra asesora de asuntos Legales. En esta gestión también a cargo del Archivo Municipal que empezará la ardua tarea de digitalización de innumerables expedientes y registros de todo tipo con el propósito de agilizar las búsquedas de información y realizar copias de seguridad.

Por otra parte, se llevará a cabo la informatización de la mesa de entradas, una tarea que permitirá generar un número y seguimiento informático de los trámites y reclamos que ingresan al municipio.

Continuaremos con la escrituración de gran cantidad de viviendas y lotes de características sociales que durante muchos años no fueron regularizados en su situación registral.

La Dirección de Tecnología e Informática Aplicada

Oscar Mamani, sigue a cargo de esta área de soporte tan importante para el quehacer diario de la administración municipal.

Por su conocimiento técnico participa de los proyectos de Centro de Monitoreo y cámaras de Seguridad. Realización de inventario y Censo Municipal.

El avance de la tecnología digital en la vida cotidiana de los vecinos hace indispensable el profesionalismo de esta área para que el sector público acompañe y este lo suficiente actualizado en los trámites virtuales, sistemas de cobranzas, comunicación, velocidad en las gestiones administrativas, y demás.

PROMUVI

Durante estos 8 años de gestión el PROMUVI ha sido fundamental en el crecimiento estratégico de la ciudad y en el acceso a terrenos y viviendas de vastos sectores de la población. Se desarrollaron más de mil lotes con todas las obras de infraestructura urbana y se construyeron 226 viviendas. Cientos de familias dieron ese salto de calidad de vida,

concretaron el sueño de la casa propia. Marcos Juárez crece y más jóvenes y familias esperan tener esa oportunidad. Recientemente en sesión extraordinaria de este Concejo solicité la aprobación del loteo de 17 hectáreas denominado Palo Negro. 190 lotes saldrán a la venta, cerca de la mitad estarán disponibles para quienes vienen participando de la oferta de terrenos del PROMUVI y hasta el momento no han podido adquirir un lote y el resto saldrán a la venta para nuevos interesados.

Están en construcción 8 nuevas viviendas del PROMUVI I y está en elaboración un programa de acceso a vivienda social para darle oportunidades a cierto grupo de vecinos que aun no han tenido la posibilidad de sumarse a ninguna de las opciones anteriores.

La Dirección de Comunicación Institucional

La dirección de Comunicación Institucional está a cargo de la Lic. María José Cisneros. Esta área tiene a su cargo las tareas de realizar el protocolo gubernamental, la comunicación con los distintos medios de comunicación, la difusión de información pública, la divulgación de actividades municipales y los actos de gobierno con el propósito de mantener informados y actualizados a los vecinos sobre el quehacer municipal.

La Dirección de Recursos Humanos

Las organizaciones tienen su mayor activo en la calidad de los recursos humanos que las integran. Esa visión es compartida con quien hoy lleva adelante y continuará a cargo de la Dirección de Recursos Humanos, la Lic. Carolina Pautassi.

En este sentido, seguiremos buscando como estándar la eficiencia y la eficacia en las labores mediante acciones que tiendan a desarrollar el potencial de cada una de las personas que trabajan junto a nosotros en la Municipalidad.

Para cubrir vacantes seguiremos realizando búsquedas internas y recapacitando el personal para nuevas tareas con el fin de evitar, salvo estricta necesidad, la suma de más personal que signifique sumar costos al erario público.

En días pasados llamé a sesiones extraordinarias para cubrir la licitación de materiales de protección e indumentaria. Es una prioridad para mi gestión garantizar condiciones de trabajo seguras y proveer de los materiales para realizar su tarea a nuestros trabajadores. Continuaremos con las acciones de seguridad e higiene laboral, entrega de equipamiento de protección (EPP, indumentaria, control de accidentes entre otras)

Se ampliarán los talleres periódicos de capacitación para cada una de las diferentes áreas, mejorando las destrezas y conocimientos de cada línea de actividad.

El pago puntual de la remuneración, la bancarización de ingresos, el aporte jubilatorio y el acceso a la salud de todo el personal supone el piso de seguridad y tranquilidad indispensable para cumplir satisfactoriamente con la tarea encomendada.

La Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía está bajo la responsabilidad de Paola Anastasi y la Dirección de Economía está a cargo de Cinthia Palmieri.

La gestión responsable y consciente de los recursos de los contribuyentes es pilar fundamental de una administración asertiva y austera. Que cada dinero aportado con esfuerzo vuelva en más obras y mejores servicios es el compromiso fundamental que debe guiarnos.

La Dirección del Registro Civil

La dirección del Registro Civil está a cargo del Dr. Maximiliano Villareal González.

Tenemos el orgullo de ser el registro civil con mayor avance en la digitalización de sus partidas de nacimiento, defunción y matrimonio, a punto de finalizar la misma en un año más de trabajo continuo y esmerado.

Para una atención más rápida sumaremos cajas municipales en el edificio del Centro Cívico.

Se continuará con el programa Plantando Vida, un programa que vincula la alegría de una nueva vida con el compromiso ambiental que simboliza un árbol.

Por último, a este cuerpo legislativo y a cada uno de los señores concejales les deseo un año fructífero y armonioso. El Concejo Deliberante es un ámbito plural por definición ya que concentra la representatividad de toda la ciudadanía, nuestra responsabilidad es trabajar en estrecha colaboración para favorecer la convivencia pacífica y equitativa de la sociedad de la que formamos parte y establecer las normas que consoliden los ejes de gestión elegidos por los vecinos.

Comprometámonos a cumplir con las competencias propias del cargo que temporariamente ocupamos, con la máxima responsabilidad, empeño y generosidad que nos sea posible para honrar la confianza que ha sido depositada en nosotros.

Queda formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2023. Muchas gracias,