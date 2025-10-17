Ayer por la tarde, nuestra ciudad, Marcos Juárez, se vistió de gala para un evento que celebra lo mejor de su gente: la entrega de las Distinciones Espinillos 2025. Este galardón anual, impulsado por la Municipalidad, es un merecido reconocimiento a vecinos e instituciones que destacan por su compromiso, trayectoria y aporte al progreso social, educativo y productivo de nuestra comunidad. Con un lenguaje cercano y fácil de entender, te contamos quiénes son los héroes locales que fueron homenajeados.

La Gala de Reconocimiento en el Concejo Deliberante

La emotiva ceremonia tuvo lugar a las 19:00 horas en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. Este acto, que se realiza en cumplimiento de la Ordenanza N.º 2877, se ha convertido en una cita ineludible para destacar los valores cívicos y el esfuerzo cotidiano.

La Intendente Municipal, Cra. Sara Majorel, fue la encargada de encabezar el evento, acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante, Javier Barletta, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Ezequiel Cornaglia, concejales y demás autoridades. La presencia de funcionarios, representantes institucionales y público en general reafirmó el espíritu de unidad que caracteriza a Marcos Juárez.

El encuentro concluyó con un cálido ágape compartido, un momento de confraternización entre las autoridades y los distinguidos, sellando la jornada en un ambiente de sincero agradecimiento.

Los Galardonados con el «Espinillo 2025»: La Fuerza de la Comunidad

Durante la jornada, se reconoció a personas e instituciones que contribuyen significativamente al fortalecimiento de la ciudad desde diferentes ámbitos. Estos son los referentes que recibieron el prestigioso galardón:

Compromiso Social

Iglesias Cristianas Unidas de Marcos Juárez, por su sostenida y fundamental labor solidaria en la comunidad.

Educación

Alicia Pérez de Sueldo, distinguida por su notable trayectoria y su rol de liderazgo en la formación de las nuevas generaciones.

Tecnología y Desarrollo

Alejandro Gassmann, por su invaluable aporte a la innovación industrial y al crecimiento del vital sector agropecuario de la región.

Cultura e Historia

Héctor Decándido, un merecido reconocimiento a su dedicación por la preservación de la memoria y la identidad local.

Deporte

Julián Leite, premiado por sus importantes logros y su gran proyección en pádel, con alcance nacional e internacional.

Juventud y Emprendedurismo

Florencia Tortolini, galardonada por su creatividad y el crecimiento demostrado en el ámbito del diseño de indumentaria.

Ciencia y Salud

Dr. José Antonio Méndez, homenajeado por su destacada trayectoria profesional, su profundo compromiso humano y su gran aporte a la comunidad médica.

Mención Honorífica: Héroes del Servicio y la Solidaridad

Finalmente, se otorgó una Mención Honorífica que conmovió a los presentes, dedicada a tres valiosos bomberos voluntarios: José Garrigós, Juan Pedro Crescente y Osvaldo Fabbiani. Su vocación, entrega y valor son un ejemplo vivo del espíritu solidario que late en cada rincón de Marcos Juárez.

La entrega de las Distinciones Espinillos 2025 es más que un simple acto protocolario; es la celebración de que el desarrollo de una ciudad se basa en el esfuerzo y la pasión de sus habitantes.