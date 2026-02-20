Dos siniestros viales protagonizados por motociclistas se registraron durante la noche en distintos puntos de la ciudad. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Abel Ayerza y un joven de 17 años permanece en estado crítico.

La ciudad de Marcos Juárez registró en la noche dos accidentes moto con perro en Marcos Juárez, ocurridos en distintos sectores y con características similares. En ambos casos, los conductores circulaban en motocicleta y colisionaron contra perros que se cruzaron en la vía pública.

Los dos motociclistas fueron asistidos por Bomberos Voluntarios y SUM y trasladados al Hospital Abel Ayerza para su atención médica. Uno de ellos, un joven de 17 años, permanece internado en estado crítico.

Colisión en calle Saavedra al 200

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 21:20 horas en calle Saavedra al 200. Allí, una motocicleta impactó contra un perro que irrumpió en la calzada.

Desde Bomberos Voluntarios informaron oficialmente: “A las 21:20 horas nos convocan por una colisión entre moto y un perro en calle Saavedra al 200, debiendo asistir y trasladar al hospital para su atención médica al único ocupante con distintos tipos de lesiones”.

El conductor fue atendido en el lugar y posteriormente derivado al Hospital Abel Ayerza para estudios y evaluación clínica. Presentaba diversas lesiones producto del impacto y quedó bajo observación.

Accidente sobre avenida Las Colonias

Casi en el mismo horario se produjo un segundo accidente sobre avenida Las Colonias. En este caso, otro motociclista, un joven de 17 años, embistió a un perro que se cruzó de manera imprevista segun la versión de quienes estaban en el lugar.

El impacto le provocó un traumatismo de cráneo grave. Fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Ayerza, donde se confirmó la gravedad del cuadro.

Fuentes médicas indicaron que el adolescente fue intervenido por el neurocirujano y permanece internado en estado crítico en terapia intensiva, con monitoreo permanente.

Las próximas horas son consideradas fundamentales para evaluar su evolución clínica.

Intervención de los servicios de emergencia

En ambos accidentes trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia médica. La rápida respuesta permitió asistir a los motociclistas y garantizar su traslado inmediato al centro de salud.

Los accidentes moto con perro en Marcos Juárez generan preocupación por la reiteración de este tipo de siniestros, especialmente en horario nocturno.

Animales sueltos y riesgo vial

La presencia de perros sueltos en la vía pública continúa siendo un factor de riesgo en distintos barrios de la ciudad. Las motocicletas presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de situaciones, ya que un impacto directo o una maniobra brusca pueden provocar caídas de consideración.

Vecinos han manifestado preocupación por episodios similares registrados en otras oportunidades.

Las campañas de tenencia responsable buscan disminuir este tipo de incidentes, aunque los hechos recientes vuelven a poner el foco en la prevención y un tema que por lo que se ve no se soluciona.

Estado del joven internado

El parte médico confirmó que el joven de 17 años permanece en estado crítico tras la intervención neuroquirúrgica. El diagnóstico de trauma de cráneo grave requiere seguimiento constante en terapia intensiva.

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles oficiales sobre su evolución.

Un llamado a la prevención

Los dos accidentes moto con perro en Marcos Juárez ocurridos en la misma noche evidencian una problemática que impacta directamente en la seguridad vial urbana. La combinación de animales sueltos y motociclistas incrementa el riesgo de lesiones graves.

Hoy seguro será un tema de discusión para luego quedar archivado y que todo siga como siempre.