La tarde del domingo, el Anfiteatro Municipal (ANFI) se llenó de alegría para celebrar el Día del Niño con una propuesta que reunió a cientos de vecinos de Marcos Juárez. El evento, organizado por el municipio, comenzó a las 14 h y se extendió hasta las 18 h, con un abanico de actividades para toda la familia.

Una jornada para grandes y chicos

La presentación central estuvo a cargo de “Panam y Circo”, que hizo cantar y bailar a grandes y chicos. Desde la organización contaron que “hemos superado la asistencia de personas en todos los eventos que hemos hecho en el ANFI”, destacando el entusiasmo y la permanencia del público hasta el final.

Además del espectáculo principal, la jornada incluyó inflables, juegos, actividades recreativas, y una Feria de Emprendedores que aportó color y variedad a la tarde.

Familias en cada rincón

El público se distribuyó por el patio verde, la Plaza General Paz y la zona frente al escenario. Cuando se desarmaron los inflables y se convocó a la gente a acercarse para el show, el lugar quedó colmado. “Ella no se podía ir porque la gente se quería quedar sacándose fotos con ella”, relataron desde la organización, reflejando el cariño hacia la artista.

Agradecimiento y balance positivo

El municipio expresó su agradecimiento a todo el personal que formó parte de la organización y a los vecinos por su amabilidad y respeto durante toda la jornada. “La gente muy agradecida con el evento”, señalaron, subrayando que más allá de la cifra exacta de asistentes, se trató de una tarde especial para la ciudad.