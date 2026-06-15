Mientras una agencia intenta encontrar al dueño de un premio millonario, otro ganador protagonizó una insólita historia para evitar que sus vecinos se enteraran.

Un premio de $6.546.709 del Quini 6 sigue esperando a su dueño en Marcos Juárez y, por estas horas, los responsables de una agencia de lotería de la ciudad intentan dar con el afortunado ganador.

La situación puede verse claramente en el local ubicado en la esquina de Mansilla y Mendoza, donde un cartel colocado a la vista de todos anuncia la existencia del premio todavía no reclamado. La cifra no pasa desapercibida y representa una suma más que importante para cualquier apostador.

Según comentaron desde la agencia, hasta el momento nadie se presentó a cobrar el premio, por lo que mantienen la esperanza de que el ganador revise sus tickets y descubra que tiene más de 6,5 millones de pesos esperándolo.

Sin embargo, la historia tiene un capítulo tan curioso como llamativo.

Mientras buscan al verdadero dueño del premio, días atrás se presentó en la agencia una persona que había resultado ganadora en otro punto de venta de la ciudad. Su pedido sorprendió a todos: quería saber si podía cobrar allí su premio.

La explicación fue sencilla. Según relató, prefería evitar que la noticia se conociera en su barrio. “No quiero levantar la perdiz porque tengo miedo”, habría comentado al momento de realizar la consulta.

La anécdota dejó una particular paradoja. Mientras en la agencia de Mansilla y Mendoza intentan localizar al ganador de los $6.546.709, en otra agencia de Marcos Juárez podrían estar esperando a un ganador que, justamente, no quiere aparecer para cobrar donde realizó la jugada.

Atención al plazo para reclamar el premio

De acuerdo con la información oficial de la Lotería de Santa Fe, los premios del Quini 6 tienen un plazo limitado para ser cobrados. El derecho al cobro prescribe a los quince (15) días corridos desde la realización del sorteo, contados a partir del día siguiente al mismo.

Además, si el vencimiento coincide con un feriado o día no laborable, el plazo se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Por ese motivo, desde la agencia recomiendan a quienes hayan jugado en los últimos sorteos revisar cuidadosamente sus tickets para evitar perder la posibilidad de cobrar el premio.

También hay premio para la agencia vendedora

La reglamentación del Quini 6 establece además un incentivo para el agente oficial que vende el cupón ganador. En los sorteos Tradicional, Revancha y Siempre Sale (cuando el ganador obtiene seis aciertos), la agencia recibe un premio estímulo equivalente al 1% del monto del premio correspondiente al cupón vendido.

Mientras tanto, en Marcos Juárez continúa la incógnita. El cartel sigue esperando que alguien lo vea, revise sus comprobantes y descubra que podría ser el dueño de un premio millonario.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es el vecino de Marcos Juárez que todavía no reclamó los $6.546.709 del Quini 6?