Un grave accidente fatal en Ruta 9 ocurrió durante las primeras horas de este martes a la altura del Aeroclub de Marcos Juárez, dejando como saldo una persona fallecida y ocho trasladados al Hospital Regional Abel Ayerza.

Según la información disponible hasta el momento, el siniestro se produjo entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana. Vecinos de distintos sectores de la ciudad señalaron haber escuchado las sirenas de los servicios de emergencia alrededor de las 7, cuando comenzó el despliegue de Bomberos Voluntarios hacia el lugar.

Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez confirmaron que fueron tres los vehículos involucrados en la colisión. Minutos después del accidente se confirmó el fallecimiento de una de las personas involucradas, mientras que otras ocho fueron derivadas al Hospital Regional Abel Ayerza para recibir atención médica.

Al momento del choque, las condiciones de visibilidad eran reducidas debido a la presencia de niebla en la zona, una situación que dificultaba la circulación sobre la Ruta Nacional 9.

En el lugar continúan trabajando Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal sanitario y agentes de seguridad vial. Además, el fiscal interviniente se dirige hacia la escena para encabezar las actuaciones judiciales y supervisar las pericias que permitirán determinar las causas y la mecánica del siniestro.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permanece interrumpido en el sector y es desviado hacia la autopista para los vehículos que circulan tanto desde Leones hacia Marcos Juárez como en sentido contrario.

Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución debido a la escasa visibilidad y respetar las indicaciones del personal apostado en la zona.

La identidad de la víctima fatal aún no fue informada oficialmente y la investigación permanece en curso. La información continúa en desarrollo.