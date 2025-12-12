El director del Hospital Abel Ayerza, Dr. Agustín Sicardi, brindó detalles sobre la evolución de las cuatro personas que resultaron atropelladas en la colectora. Esta es la información oficial sobre cada uno de los pacientes.

Pablo Ginga: el caso más delicado, derivado a Córdoba

Sicardi confirmó que Pablo Ginga fue el paciente más comprometido, ya que sufrió un traumatismo grave de cráneo.

Como continuaba con asistencia respiratoria y requería mayor complejidad, fue derivado a un sanatorio privado en la ciudad de Córdoba, donde sigue internado.

Santiago: estable, pero con fracturas y derivación programada

Sobre Santiago, el director explicó que permanece en terapia intensiva, con una evolución considerada estable.

Presenta fractura de clavícula, una lesión en el hueso propio de la nariz y otros traumatismos menores.

Sicardi indicó que será derivado al Sanatorio San Roque de Marcos Juárez para continuar su internación y recuperación.

Las dos jóvenes: una recibió el alta y la otra se la lleva hoy

Respecto a las dos chicas que también fueron atropelladas, Sicardi afirmó que sus lesiones no fueron graves.

Una fue atendida en guardia, observada y dada de alta.

La otra permaneció internada para control y está recibiendo el alta hoy, con buena evolución.

Balance general

Según lo informado por el Dr. Sicardi, tres de los cuatro pacientes evolucionan favorablemente, cada uno con el seguimiento correspondiente.

El cuadro más complejo continúa siendo el de Pablo Ginga, ya en Córdoba recibiendo atención de mayor complejidad.