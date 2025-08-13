n el marco del Decreto N.º 216/2025, la administración local abrió un Concurso de Precios para avanzar con una de las etapas clave del futuro Polo Educativo: la construcción de la estructura y la cubierta de chapa.

Según se informó oficialmente, el llamado incluye la provisión de mano de obra, materiales, seguro, herramientas y equipos necesarios para ejecutar los trabajos. El presupuesto estimado para esta obra asciende a $78.554.809,85, IVA incluido.

Apertura de ofertas en septiembre

La apertura de sobres está programada para el martes 2 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas. Ese día se conocerán las propuestas presentadas por las empresas interesadas.

Retiro gratuito del legajo

El legajo con los detalles técnicos y administrativos podrá retirarse sin costo en la Oficina de Coordinación Administrativa. Allí se especifican los requisitos y condiciones para participar del concurso.