El Polideportivo Social de Marcos Juárez amaneció cerrado este jueves por pedido expreso del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que ordenó la clausura inmediata de todos los polideportivos provinciales como medida preventiva.

La decisión se tomó anoche, en medio de la alerta meteorológica vigente y ante las últimas novedades que obligaron a revisar la seguridad estructural de estas instalaciones.

Una medida preventiva para cuidar a la comunidad

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, el cierre afecta a los polideportivos ya construidos, recientemente inaugurados y también a los que están en obra.

En estos últimos, se dispuso detener los trabajos hasta evaluar lo realizado.

El objetivo es claro: proteger a los vecinos y evitar cualquier riesgo estructural mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

El Polideportivo Social de Marcos Juárez cerró de manera preventiva por pedido de la Provincia, mientras avanzan las evaluaciones técnicas sobre la seguridad del edificio.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, explicó el criterio que se utilizará para la reapertura:

“Sí, podemos decir que vamos a ir revisando todo de manera progresiva y habilitando los espacios en la medida en que la Universidad y los colegios, junto con nuestros equipos técnicos, determinen que son lugares seguros para ser utilizados.”

De esta manera, la Provincia espera definir en los próximos días cuáles áreas podrán retomarse y bajo qué condiciones, siempre priorizando la seguridad de quienes utilizan el espacio.

Revisión técnica junto a municipios y especialistas

Como estos espacios fueron cedidos a los municipios en su momento, la Provincia solicitó a los intendentes acompañar el proceso y colaborar en la revisión integral, que también abarcará la parte eléctrica.

Para ello se convocará a colegios de ingenieros, universidades y organismos técnicos especializados, que trabajarán junto a los equipos provinciales y municipales para garantizar evaluaciones completas.

Caso Miramar e investigación abierta

En el comunicado oficial, la Provincia aclaró que el polideportivo de Miramar seguía en obra y que todavía no había sido entregado por la empresa contratista, que mantiene la responsabilidad técnica y estructural del predio.

Ante la gravedad del episodio ocurrido allí, se decidió realizar la denuncia en la Justicia e iniciar una investigación administrativa.

Cómo afecta a Marcos Juárez

El director de Deportes municipal, Horacio Pochettino, confirmó esta mañana que el polideportivo local “está cerrado” y explicó que la intendente Sara Majorel recibió anoche el llamado desde Córdoba solicitando el cierre inmediato por precaución.

La intendente ratificó que el espacio seguirá cerrado por pedido de la Provincia hasta que se realice la revisión técnica y se garantice que puede volver a utilizarse sin riesgos.

Reapertura progresiva

El Gobierno provincial informó que los polideportivos serán habilitados de manera progresiva, una vez que cada uno cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para su uso recreativo.