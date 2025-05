En una ciudad donde lo habitual son los talleres, las sembradoras y la industria metalmecánica, nació algo totalmente distinto: el primer vermut artesanal del sudeste cordobés. Lo creó Andrés Boes, un apasionado de las bebidas que se animó a romper el molde desde su propia cocina en Marcos Juárez.

Lo que empezó con cerveza casera y luego siguió con gin, hoy se transforma en una bebida que combina vino blanco, hierbas y tiempo. Un proyecto único en la región, hecho con conocimiento, dedicación y una visión clara: crear algo auténtico.

“La primera bebida que hice fue cerveza”

Un programa de televisión fue el disparador. Vio cómo se hacía cerveza artesanal y no dudó:

“Me lo puse a hacer. Ahí arranqué”.

Durante un tiempo experimentó, probó, se entusiasmó… hasta que sintió que era demasiado.

“Dejé porque me parecía muy agotadora, muy estresante y compleja de hacer”.

Pero su deseo de seguir creando lo llevó a otro mundo: el de los destilados.

“Me apasiona la destilación. No me gustan los licores ni los bitters. Probé hacer limoncello, pero no me interesa. Me parecen procesos muy básicos”.

“El vermut es un paso más del vino”

Su nueva creación es un vermut artesanal inspirado en su gin Gran Oro. Y así lo cuenta:

“Mi vermut está muy pegado al gin. Uso los mismos botánicos”.

La base es vino blanco Chardonnay, que se potencia con alcohol neutro y se transforma a través de una maceración de 20 días con una mezcla de hierbas y especias cuidadosamente seleccionadas.

“Carqueja, ajenjo, diente de león, menta, albahaca, naranja, limón, cardamomo, anís estrellado, hinojo… y algunas más en menor proporción”.

Para Andrés, el vermut no es solo una bebida. Es una idea que une dos mundos: el del vino y el de los botánicos.

“Me encanta mezclar vino con hierbas y sacar algo ya listo para tomar. Así solo, con soda, o como más te guste. No me interesa la coctelería con mil ingredientes. Me gusta la bebida básica, terminada”.

“La levadura es la madre de todos los alcoholes”

Hay algo que atraviesa todas sus creaciones: el respeto por el proceso. Desde la fermentación hasta la destilación, todo tiene un porqué.

“Toda bebida alcohólica nace con la levadura. Sin ella, no hay alcohol. Después, cuando destilás, sacás el alma de ese fermento. Eso me parece fascinante”.

Esa forma de ver las bebidas también define su estilo: directo, sin vueltas, pero con profundidad.

“El vermut es un amigo del vino. Es un paso más, una evolución. Y a mí me gusta ir descubriendo esas formas, esas transformaciones”.

🥂 Ficha técnica: Vermut Renacido

Nombre: Vermut Renacido

Creador: Andrés Boes

Origen: Marcos Juárez, Córdoba

Tipo: Vermut artesanal

Base alcohólica: Vino blanco Chardonnay + alcohol neutro

Maceración: 20 días

Botánicos principales:

Carqueja

Ajenjo

Diente de león

Menta

Albahaca

Cáscaras de naranja y limón

Cardamomo

Anís estrellado

Hinojo

Otros en menor proporción

Inspiración: Gin Gran Oro

Presentación sugerida: Solo, con soda o con hielo

En una tierra de tornos, cosechadoras y soldadoras, Andrés Boes se animó a algo distinto. Su vermut es pionero en la zona, una rareza bien lograda que mezcla tradición, conocimiento y rebeldía creativa.