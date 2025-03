En pleno julio de 2020, la ciudad de Marcos Juárez se vio envuelta en una incertidumbre sin precedentes al confirmarse el primer caso de COVID-19. Fernanda Galiano fue la protagonista de este evento que marcaría a la comunidad para siempre. Sin embargo, como ella misma aclara en esta entrevista, no fue el primer caso en contraer el virus, sino el primero en ser registrado oficialmente.

El Diagnóstico y la Confusión Inicial

Fernanda relata cómo, al no tener antecedentes de fiebre, decidió consultar con su médica cuando empezó a presentar síntomas. Fue entonces que, el 9 de julio, se realizó el hisopado en el hospital local. Al día siguiente, el director del hospital la llamó para informarle que había dado positivo en el test y que se trataba del primer caso confirmado de COVID-19 en la ciudad.

Fernanda comunicó su diagnóstico a su familia más cercana, a quienes aisló para evitar cualquier posible contagio. La situación fue tensa, pero ella mantuvo una actitud serena ante todo lo que estaba ocurriendo.

El Contexto de los Rumores y las Acusaciones

Lo que siguió a la confirmación del diagnóstico fue una ola de rumores y especulaciones. En un contexto donde la información escaseaba y el miedo se apoderaba de la gente, comenzaron a circular versiones erróneas sobre su comportamiento, incluyendo la acusación de que había asistido a reuniones sociales o fiestas, algo que Fernanda desmiente rotundamente. “No fui a ningún lado, no viajé, no hice nada que pusiera en riesgo a nadie. Me contagié aquí en Marcos Juárez”, asegura.

Aunque las acusaciones le molestaron, Fernanda sostiene que ella no fue responsable de su contagio. Lo que más le incomodó fue la desinformación que circuló, con personas hablando sin conocer los hechos reales y sin acercarse a ella para saber la verdad. A pesar de todo, ella permaneció tranquila, y lo que más le preocupó fue el encierro, que duró casi un mes, con toda su familia en casa.

El Curso de la Enfermedad y el Apoyo de su Entorno

En cuanto a los síntomas, Fernanda señala que no tuvo una experiencia grave. La fiebre que presentó fue mínima, y lo único que le afectó de manera notable fue la pérdida del olfato y el gusto. Afortunadamente, su familia no desarrolló síntomas graves. “Lo que viví no fue nada serio, por suerte”, dice Fernanda, quien valora la suerte de haber transitado la enfermedad de manera leve.

A pesar de los rumores y las tensiones sociales, Fernanda siempre recibió el apoyo de sus seres cercanos. “A mí me apoyó todo el mundo, salvo quien no lo hizo a mis espaldas”, comenta, destacando la importancia de contar con el respaldo de su entorno durante esos momentos difíciles. La comunidad, en general, se mostró solidaria, aunque no faltaron las voces críticas que se sumaron a los comentarios sin fundamento.

El Impacto Social del Primer Caso

Para Fernanda, el hecho de ser la «primera» en dar positivo en Marcos Juárez fue un peso importante. Sin embargo, en términos de salud, no fue un evento que la afectara de manera grave. Lo que más le sorprendió fue cómo la situación se desbordó socialmente. “Todo fue muy exagerado”, opina. El enfoque en su caso generó una especie de «persecución social», con rumores que buscaban encontrar culpables donde no los había.

El Inicio de la Pandemia en Marcos Juárez: La Perspectiva de los Medios

El periodista Mariano Paoloni, quien cubrió los eventos para La Info Semanal, escribió un artículo el 17 de julio de 2021, un año después de aquel primer caso. En su relato, Paoloni describe cómo las primeras horas del diagnóstico en Marcos Juárez fueron de incertidumbre total, con la ciudad aún sin saber la magnitud del problema. Aquel 20 de marzo de 2020, cuando el gobierno nacional decretó el aislamiento obligatorio, cambió por completo la vida de los marcosjuarenses, quienes tuvieron que adaptarse rápidamente a una nueva realidad marcada por calles vacías, controles policiales y el temor al desconocido enemigo invisible: el COVID-19.

En su artículo, Paoloni también remarca un dato importante: a lo largo de los primeros 365 días de la pandemia en la ciudad, se registraron un total de 4.599 casos positivos de COVID-19. Aunque los primeros meses fueron difíciles, el trimestre de abril, mayo y junio de 2021 fue el más complejo, generando la mayoría de los contagios acumulados. En cuanto a la cifra de fallecidos, el total ascendió a 95 personas, la mayoría mayores de 70 años, y la mayor cantidad de decesos ocurrió justamente en ese trimestre crítico.

El primer caso confirmado de la ciudad, en este contexto, fue el que abrió la puerta a una pandemia que cambiaría para siempre el curso de la vida cotidiana en Marcos Juárez y en el mundo entero.

Reflexiones Finales

Hoy, cinco años después, el recuerdo de esos primeros días de la pandemia sigue vigente en la memoria de los habitantes de Marcos Juárez. La historia de Fernanda Galiano nos recuerda cómo un caso individual, cuando es mal entendido o amplificado, puede generar reacciones desmedidas. Sin embargo, su testimonio también es una lección de resiliencia, paciencia y la importancia de buscar la verdad en tiempos de incertidumbre.