Pedido del sindicato

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) presentó un pedido de recomposición salarial que acompañe el ritmo de la inflación. La solicitud fue ingresada por mesa de entradas y abrió una nueva instancia de negociación con el Ejecutivo municipal.

La oferta oficial

En la reunión del martes, el Ejecutivo propuso un incremento escalonado a aplicar en los próximos meses:

2% en septiembre

1% en octubre

2% en noviembre

1% en diciembre

En total, el aumento alcanzaría un 6% hasta fin de año.

Postura gremial

El sindicato remarcó que, desde la partida de julio, no hubo nuevas mejoras salariales. Consideran que la propuesta es insuficiente frente al aumento del costo de vida y reiteraron su reclamo para que los sueldos acompañen la inflación.

Asambleas en curso

Mientras se analiza la propuesta, el SUOEM lleva adelante asambleas en el sector administrativo, entre las 10:30 y 12:30 horas. En esos espacios, los trabajadores debaten la oferta oficial y evalúan cuáles serán los pasos a seguir.