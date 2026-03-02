Lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 70 km/h afectarán a los departamentos Marcos Juárez, Unión y General San Martín. El pronóstico anticipa acumulados que podrían superar los 50 mm en sectores puntuales.

El tiempo en Marcos Juárez vuelve a estar en el centro de la atención tras la emisión de una alerta amarilla por tormentas que alcanza a los departamentos Marcos Juárez, Unión y General San Martín, en el sudeste de Córdoba.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El tiempo en Marcos Juárez hoy: qué se espera

Durante la jornada podrían registrarse:

🌧️ Lluvias intensas en cortos períodos

💨 Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

⛈️ Fuerte actividad eléctrica

🧊 Posible caída de granizo

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en distintos sectores del departamento Marcos Juárez y zonas vecinas.

Para consultar el pronóstico actualizado todos los días, podés ingresar a nuestra sección permanente de El tiempo en Marcos Juárez hoy, donde se publica la evolución diaria del clima y el extendido semanal.

Qué significa la alerta amarilla en Marcos Juárez y la región

El nivel amarillo dentro del sistema de alertas meteorológicas indica fenómenos con capacidad de provocar daños puntuales y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

En ciudades como Marcos Juárez, Leones, Monte Buey o Bell Ville, esto puede traducirse en anegamientos temporales, caída de ramas por viento fuerte o cortes eléctricos breves.

No se trata de una situación extraordinaria, pero sí de un evento que requiere precaución, especialmente al circular por rutas del sudeste cordobés o realizar actividades al aire libre.

Pronóstico para mañana y próximos días en el sudeste cordobés

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría mantenerse de manera variable, con mejoras temporarias y nuevas precipitaciones aisladas.

En el centro-este provincial, este tipo de sistemas suele desplazarse de forma irregular, por lo que las condiciones pueden cambiar en pocas horas entre los departamentos Unión, General San Martín y Marcos Juárez.

El seguimiento permanente del tiempo en Marcos Juárez es clave para anticipar cualquier cambio significativo.

Impacto del clima en la región productiva

En una zona de fuerte perfil agroindustrial como el sudeste de Córdoba, las condiciones meteorológicas tienen impacto directo en la actividad productiva.

Las lluvias pueden resultar beneficiosas en determinados contextos, aunque la intensidad, el viento y el eventual granizo pueden generar complicaciones en cultivos sensibles o en infraestructura rural.

Por eso, productores y vecinos siguen de cerca la evolución del pronóstico en esta etapa del año.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Ante la alerta amarilla se recomienda:

Evitar circular por calles con acumulación visible de agua

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Asegurar objetos sueltos en patios y balcones

Desconectar artefactos eléctricos ante variaciones de tensión

Mantenerse informado sobre el tiempo en Marcos Juárez permite organizar la jornada y reducir riesgos.

Guiamedia continuará actualizando esta información ante cualquier cambio relevante en el pronóstico para los departamentos Marcos Juárez, Unión y General San Martín.