A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, millones de argentinos ya consultan el padrón electoral definitivo para conocer su lugar de votación.

El trámite es gratuito, online y se puede hacer en segundos desde cualquier celular o computadora.

Consultá dónde votás en las Elecciones 2025 🇦🇷

Ingresá tu número de DNI y seleccioná tu distrito para conocer el establecimiento y mesa de votación. Fuente oficial del padrón electoral.

📍 Cómo consultar el padrón electoral

Para saber dónde te toca votar, ingresá a 👉 www.padron.gob.ar o al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Solo tenés que completar tu número de DNI, género y provincia, y el sistema te mostrará la escuela, mesa y número de orden asignados.

📌 Consejo: verificá tus datos con tiempo para evitar demoras o confusiones el día de la elección.

🗳️ Qué se elige el 26 de octubre

En estas elecciones se renovarán:

127 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación (la mitad del cuerpo).

en la Cámara de Diputados de la Nación (la mitad del cuerpo). 24 bancas en el Senado (un tercio de sus miembros).

Además, varias provincias votarán cargos locales —como legisladores e intendentes— según su propio calendario electoral.

🧾 Estrena la Boleta Única de Papel

Por primera vez, el país votará con la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que agrupa a todas las fuerzas políticas en una sola boleta.

Este sistema busca agilizar el conteo, reducir el uso de papel y mejorar la transparencia del proceso electoral.

🕐 Recomendaciones útiles para el día de la elección