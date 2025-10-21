A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, millones de argentinos ya consultan el padrón electoral definitivo para conocer su lugar de votación.
El trámite es gratuito, online y se puede hacer en segundos desde cualquier celular o computadora.
Consultá dónde votás en las Elecciones 2025 🇦🇷
Ingresá tu número de DNI y seleccioná tu distrito para conocer el establecimiento y mesa de votación. Fuente oficial del padrón electoral.
📍 Cómo consultar el padrón electoral
Para saber dónde te toca votar, ingresá a 👉 www.padron.gob.ar o al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.
Solo tenés que completar tu número de DNI, género y provincia, y el sistema te mostrará la escuela, mesa y número de orden asignados.
📌 Consejo: verificá tus datos con tiempo para evitar demoras o confusiones el día de la elección.
🗳️ Qué se elige el 26 de octubre
En estas elecciones se renovarán:
- 127 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación (la mitad del cuerpo).
- 24 bancas en el Senado (un tercio de sus miembros).
Además, varias provincias votarán cargos locales —como legisladores e intendentes— según su propio calendario electoral.
🧾 Estrena la Boleta Única de Papel
Por primera vez, el país votará con la Boleta Única de Papel (BUP), un formato que agrupa a todas las fuerzas políticas en una sola boleta.
Este sistema busca agilizar el conteo, reducir el uso de papel y mejorar la transparencia del proceso electoral.
🕐 Recomendaciones útiles para el día de la elección
- Llevá tu DNI físico actualizado (no se aceptan fotos ni versiones digitales).
- Revisá bien tu mesa y número de orden antes de salir de casa.
- Si sos mayor de 70 años o tenés entre 16 y 17, tu voto es opcional.
- Acudí temprano para evitar filas y facilitar el desarrollo de la jornada.