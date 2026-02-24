El próximo domingo a las 10 h, el Concejo Deliberante de Marcos Juárez abrirá oficialmente sus sesiones en el edificio del cuerpo legislativo.

Los vecinos y quienes siguen la política local estarán atentos al discurso de la Intendente Sara Majorel, donde se presentarán los lineamientos de gestión para este año y se podrían anticipar anuncios electorales.

Expectativas por posibles anuncios electorales

Este 2026 es un año de elecciones en la ciudad. Según trascendidos, durante el acto se podría anunciar la fecha oficial, que posiblemente sea el domingo 6 o 13 de septiembre.

El cierre de la gestión actual genera especial atención, ya que marca el último tramo de la administración de Majorel y anticipa el inicio del calendario político en Marcos Juárez.

Línea de acción y prioridades municipales

Durante el discurso se espera que se detallen los objetivos de gestión: obras públicas, proyectos de desarrollo, políticas locales y programas de interés comunitario.

Esta apertura de sesiones permite a los vecinos conocer de primera mano la planificación municipal y el rumbo político de la ciudad.

Impacto en los vecinos y la comunidad

Más allá de los anuncios electorales, el acto es una oportunidad para que la comunidad siga de cerca las decisiones del Concejo Deliberante.