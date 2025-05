La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) está llevando adelante en Marcos Juárez una de las obras más significativas del presente. Esta obra energética en Marcos Juárez fue pensada no solo para mejorar el servicio eléctrico actual, sino para acompañar el crecimiento productivo y poblacional de toda la región durante las próximas dos décadas.

Alfredo Camponovo, responsable de Relaciones Institucionales de EPEC, explicó que se trata de una nueva estación transformadora junto con una línea de alta tensión de 132 kV, que duplicará la capacidad instalada de la estación anterior. “No es una obra importante para EPEC, es una obra clave para Marcos Juárez y su desarrollo. Cuando una empresa o industria evalúa instalarse en una región, la primera pregunta es: ¿hay energía disponible? Ahora vamos a poder decir con certeza que sí”, afirmó.

Camponovo subrayó que esta obra busca brindar un servicio más robusto, confiable y de mejor calidad. “Somos una provincia productiva y necesitamos infraestructura energética que acompañe ese ritmo. Esta obra energética en Marcos Juárez está pensada para que el crecimiento no se detenga”, sostuvo, y añadió que se prevé su inauguración antes de fin de año.

Tecnología de punta en el mismo predio

Uno de los aspectos más llamativos es que la nueva estación se está construyendo en el mismo predio donde funciona la anterior, sobre calle Saavedra. Esta cercanía permite observar el contraste entre la tecnología del pasado y los avances actuales. La nueva infraestructura está pensada para responder a la demanda energética de al menos los próximos 20 años, proyectando el crecimiento industrial y demográfico de la región.

EPEC no solo busca aumentar la capacidad, sino también reducir el impacto ambiental. “Estamos migrando hacia una matriz energética más sustentable, disminuyendo la huella de carbono con estaciones más eficientes, y apostando fuerte a la medición inteligente”, dijo Camponovo. Este sistema permite a los usuarios monitorear su consumo en tiempo real desde una app y a la empresa realizar reconexiones a distancia, detectar fallas más rápidamente y proyectar inversiones con mayor precisión. Además, el cambio de medidores no tiene costo para el usuario.

Obras complementarias para fortalecer la red eléctrica

Pero no se trata solo de la gran estación. En paralelo se están realizando otras obras clave, como el tendido de cableado hacia el norte de Marcos Juárez, una zona que creció mucho en los últimos años y que requería urgente mejora en la infraestructura. Se proyecta incluso la instalación de una subestación entre Ruta 9 y la autopista, para garantizar el suministro a los nuevos desarrollos urbanos.

Además, se están reemplazando los viejos cables desnudos por cables preensamblados. Este tipo de cableado recubierto mejora la seguridad, reduce pérdidas por conexiones clandestinas y resiste mejor las condiciones climáticas adversas. “No es solo la gran obra de la estación transformadora, sino todo el conjunto de acciones complementarias que le dan sentido y eficiencia al sistema eléctrico”, detalló Camponovo.

Una demanda energética que no para de crecer en Marcos Juárez

La transformación energética responde a una necesidad real. “Todos somos cada vez más electrodependientes”, explicó. “Hoy, en una casa puede haber tres o cuatro aires acondicionados, y la tolerancia al corte es casi nula. El ex presidente de EPEC decía que el límite de tolerancia es la batería del celular: cuando se agota, sentimos que se termina el mundo”.

Este cambio de hábitos, sumado a un fuerte crecimiento demográfico, requiere un servicio cada vez más profesionalizado y proactivo. Durante la pandemia, EPEC fue considerada servicio esencial, y su personal debió continuar trabajando en la calle para garantizar el suministro. “Eso nos enseñó que no se puede parar. Y nos obliga a pensar siempre en cómo mejorar, cómo planificar mejor, cómo anticiparnos a las necesidades de los usuarios”, reflexionó.

Un dato que lo resume todo: en la zona sur de la ciudad, donde ya se renovó por completo la infraestructura, los pedidos por inconvenientes bajaron entre un 70 y un 80%. “Esto lo dicen los mismos trabajadores que antes tenían que salir cada dos por tres a resolver problemas. Hoy, esa zona funciona mucho más estable”, contó.

Una inversión a largo plazo para el desarrollo regional

Camponovo fue claro al señalar que esta no será la última obra importante para la ciudad. “Esta estación es emblemática, pero no será la última. El crecimiento sigue, y con él van a surgir nuevas necesidades. Tal vez ya se estén proyectando cosas desde el área técnica que aún no nos llegaron como información institucional. Pero lo importante es que hay una planificación, que la inversión existe y que la empresa sigue avanzando”, concluyó.

Con esta mirada a largo plazo, EPEC reafirma su compromiso con el desarrollo de Marcos Juárez y de toda la provincia, apostando a un servicio eléctrico moderno, confiable y pensado para el futuro. Esta obra energética en Marcos Juárez representa una inversión estratégica que dejará huella por muchos años.