La Municipalidad de Marcos Juárez informa que las jornadas de castración programadas para martes 16 y jueves 18 de septiembre, en 19 de Octubre y Remedios de Escalada, han sido suspendidas. Estas fechas se reprogramarán para el próximo mes en el mismo lugar.

Vuelven las jornadas la próxima semana

Los vecinos podrán volver a acceder al servicio el martes 23 y jueves 25 de septiembre, de 14:30 a 17:30 horas, en la intersección de Pje. 24 de Septiembre y San Lorenzo.

Castraciones gratuitas en tu barrio

El programa municipal permite que los residentes puedan castrar a sus mascotas de forma gratuita, sin necesidad de trasladarlas lejos de su barrio. Todas las intervenciones se realizan siguiendo los estándares de la Red de Políticas Públicas, garantizando seguridad y bienestar para los animales.