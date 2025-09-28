Objeto: Provisión de aberturas de aluminio y elementos de accionamiento en el polo educativo.

Se deja constancia que, en la planilla de aberturas de la presente Licitación, en todos los casos en que figure la especificación de vidrios de 6mm deberá entenderse que hace referencia a vidrios laminados 3+3mm, conforme a lo establecido en el Art.7 – Vidrios del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Dicha condición será de aplicación tanto para vidrios simples como para aquellos que conformen unidades DVH, debiendo respetarse en todos los casos lo indicado en los planos de obra.

En consecuencia, se aclara expresamente que no se aceptara ningún otro vidrio que no sea laminado 3+3 mm, independientemente si son simples o DVH.

