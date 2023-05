El actual Secretario de Seguridad Vial y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Marcos Juárez, Federico Bainotti, ha anunciado que dejará su cargo entre los meses de junio y julio.

Aunque aún no se han dado a conocer los motivos exactos de su decisión, se sabe que Bainotti ha solicitado dejar el cargo para comenzar nuevos proyectos.

Aunque su partida es una sorpresa para muchos, Bainotti ha expresado que está listo para un cambio de aire y que ha dado lo mejor de sí mismo con mucha vocación durante su tiempo como Secretario de Seguridad Vial y Protección Ciudadana.

El anuncio de su partida ha generado algunas especulaciones sobre posibles candidatos para ocupar su puesto. Sin embargo, por el momento, la Municipalidad de Marcos Juárez no ha dado detalles sobre quién será el sucesor de Bainotti en la Secretaría de Seguridad Vial y Protección Ciudadana.

Comunicado de la Dirección de Comunicación Institucional

04/05/23

Entre junio y julio voy a estar dejando mi cargo como Director de Segridad Vial y Protección Ciudadana. Son motivos personales los que me llevan a tomar esta determinación, nuevos objetivos que deseo afrontar. No tengo palabras para agradecer a todo el equipo de trabajo con el que estuve compartiendo estos 4 años, quienes se animaron a llevar adelante tantos proyectos. Estoy convencido que la seguridad vial debe ser un compromiso de todos, debemos velar por ella en cada sector que nos toque compartir como ciudadanos. Voy a continuar colaborando con el equipo desde donde me toque participar. Deseo lo mejor para el o la futura responsable, y siempre voy a estar disponible para continuar en esta línea de trabajo.

Federico Bainotti