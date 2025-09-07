El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció recientemente en sus redes sociales el lanzamiento del Programa de Empleo +26, una iniciativa destinada a crear 10.000 nuevas oportunidades laborales. El programa prioriza a personas mayores de 45 años, facilitando su reinserción laboral en un contexto económico difícil para Argentina.

Llaryora destacó que la medida busca atender a quienes atraviesan la angustia de la falta de empleo, resaltando que no se trata solo de cifras, sino de personas concretas que necesitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Además, el gobernador agradeció al sector privado cordobés por su colaboración y predisposición para trabajar junto al Estado en la generación de empleo. Con esta acción, la provincia reafirma su compromiso de poner a las personas en el centro de sus prioridades, buscando fortalecer la economía local y fomentar el progreso social.