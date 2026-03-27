A 50 años del golpe de Estado en Argentina, Córdoba envió un mensaje claro: la memoria no es pasado, es presente y futuro.

Este jueves, la Legislatura de Córdoba realizó la primera sesión especial del 2026, en el marco del 148° período legislativo, para conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

¿Qué ocurrió el 24 de marzo de 1976?

El 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Durante ese período:

Se interrumpió el orden democrático

Se persiguió a miles de personas

Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos

Por eso, cada año esta fecha se recuerda como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

¿Qué se conmemora el 24 de marzo de 2026?

En 2026 se cumplen 50 años de aquel hecho histórico. Esta conmemoración no solo recuerda lo ocurrido, sino que reafirma el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

La sesión fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien destacó:

“La memoria no es nostalgia, la memoria es identidad”.

Además, remarcó que la libertad verdadera se construye sobre la verdad, la justicia y la memoria, y no sobre el olvido.

Una sesión con fuerte contenido institucional

Durante la jornada, la Unicameral cordobesa:

Repudió el accionar de la dictadura militar

Homenajeó a las víctimas del terrorismo de Estado

Realizó un minuto de silencio por Mario Paredes, referente del Espacio para la Memoria Campo de la Ribera

Contó con la presencia de autoridades judiciales, organismos de derechos humanos y referentes sociales

También se proyectó un video institucional por los 20 años de la Ley Provincial de la Memoria.

Proyectos clave aprobados

Los legisladores avanzaron en un paquete de iniciativas consensuadas entre distintos bloques políticos.

Año de los Derechos Humanos

Se aprobó declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, en conmemoración del 50° aniversario.

Reconocimiento a organismos de memoria

Se destacó el trabajo de la Comisión Provincial de la Memoria y del Archivo Provincial de la Memoria, fundamentales para preservar documentos, testimonios e historia.

Reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense

Uno de los puntos más relevantes fue el reconocimiento al trabajo del equipo en el ex centro clandestino La Perla.

Gracias a su labor, se logró identificar los restos de 12 personas desaparecidas durante la dictadura, un hecho de gran impacto social que permitió recuperar identidades.

Memoria, Verdad y Justicia: un compromiso vigente

Durante la sesión también se aprobaron proyectos que:

Reafirman el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia

Adhieren a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado

Rinden homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familias

Por qué este aniversario es clave hoy

A medio siglo del golpe de Estado, el mensaje es claro: recordar no es solo mirar al pasado.

Es entender que:

La democracia debe cuidarse todos los días

La memoria ayuda a no repetir errores

La justicia y la verdad son la base de una sociedad libre

Córdoba volvió a posicionarse con un fuerte compromiso institucional, demostrando que la memoria sigue activa.

Un mensaje que trasciende generaciones

La sesión especial no fue solo un acto formal. Fue una señal política y social.

A 50 años del golpe de Estado, la provincia reafirma que la historia no está cerrada: sigue viva en cada acción que defiende la democracia.

Porque recordar no es opcional. Es una responsabilidad colectiva.