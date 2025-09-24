La Municipalidad de Marcos Juárez cerró con gran participación las jornadas de controles masculinos gratuitos, realizadas en los Centros Periféricos de la ciudad durante septiembre. La alta convocatoria ha llevado a planificar una nueva fecha que se anunciará en los próximos días.

Controles integrales para la salud del hombre

La última jornada se llevó a cabo en el Centro Periférico de Salud N.º 3, ubicado en José Hernández 1746. Con turnos previamente asignados, los hombres que participaron pudieron acceder a distintos servicios, entre los que se incluyen:

Ecografías vesicoprostáticas

Análisis de laboratorio

Controles antropométricos

Vacunación

Atención odontológica

Asesoramiento nutricional

Clínica médica general

Estas acciones permiten un seguimiento integral de la salud masculina, fomentando la prevención y el cuidado temprano.

Tres jornadas y una nueva cita confirmada

Las actividades comenzaron el 9 de septiembre en el Centro Periférico N.º 1 y continuaron el 16 de septiembre en el Centro Periférico N.º 2, con una participación que superó ampliamente las expectativas del personal de salud.

Debido al interés de quienes no pudieron obtener turno, se confirmó que habrá una nueva jornada, garantizando que todos los hombres interesados tengan la oportunidad de realizarse los controles en las distintas dependencias municipales.