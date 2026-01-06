El presidente del Club Leones y de la Fiesta Nacional del Trigo, Gustavo Torregiani, anticipa cómo será la edición número 70 del evento más emblemático de Leones, con una fuerte apuesta artística, presencia del agro nacional e internacional y propuestas para toda la familia.

La ciudad de Leones, en el sudeste de la provincia de Córdoba, ya transita la cuenta regresiva para una edición histórica. La Fiesta Nacional del Trigo celebrará sus 70 años, y al frente de esta edición tan especial se encuentra Gustavo Torregiani, presidente del Club Leones y actual presidente del máximo evento triguero del país.

En diálogo con Guiamedia, Torregiani repasó el valor personal de este aniversario, las principales novedades organizativas, la grilla artística y el rol estratégico que la fiesta mantiene dentro del calendario agroindustrial argentino.

Un aniversario histórico con un fuerte valor personal

Presidir la edición número 70 no es un dato menor para Torregiani. Su vínculo con el Club Leones y con la Fiesta Nacional del Trigo se construyó a lo largo de muchos años de trabajo institucional.

El dirigente recordó que también fue presidente durante los 100 años del Club Leones, lo que refuerza la carga simbólica de este momento.

“Tengo sentimientos encontrados, porque debería ser mi última Fiesta Nacional del Trigo, pero creemos que la dejamos bien alta y este año la vamos a romper”, afirmó.

Una edición 70 pensada para marcar un antes y un después

Desde la organización aseguran que esta edición aniversario tendrá mejoras visibles en la logística del predio, un nuevo escenario y una planificación integral pensada para distintos públicos.

Los preparativos comenzaron con mucha anticipación y hoy entran en su etapa final.

El objetivo es consolidar a Leones como sede de un evento que trasciende lo local y convoca a visitantes de distintos puntos del país.

La grilla artística y el impacto de Airbag

Uno de los anuncios que más repercusión generó fue la confirmación de Airbag, una de las bandas más convocantes del país. Para la organización, se trata de una apuesta fuerte que eleva el nivel de la edición aniversario.

“El año pasado hicimos una encuesta apenas terminó el baile y la palabra que más le gustó a la gente fue ‘bailazo’. Este año lo vamos a repetir y completar”, explicó.

Torregiani detalló que la contratación se concretó con varios meses de anticipación.

“A Airbag lo presentamos el 31 de julio, ya lo teníamos contratado desde ese mes. Hoy es el número uno en el país”, remarcó.

Además, la grilla incluirá propuestas cuarteteras y populares, manteniendo la diversidad musical que caracteriza a la Fiesta Nacional del Trigo.

El rol central del agro en la Fiesta Nacional del Trigo

Más allá de los espectáculos, la fiesta mantiene su identidad ligada al sector productivo. Las Jornadas Trigueras volverán a ocupar un lugar central dentro del programa oficial.

“Vamos a tener una fuerte presencia de la mesa nacional del trigo, más aún en un año con cosecha récord”, adelantó Torregiani.

Una de las principales novedades será la participación internacional.

“El jueves vamos a contar con la presencia de Abitrigo, de Brasil. Es la exposición de trigo más grande de Sudamérica y estarán por primera vez en Leones”, destacó.

Exposición comercial, emprendedores y servicios

La Fiesta Nacional del Trigo también contará con una amplia exposición comercial, industrial y de servicios, que reúne a empresas, instituciones y productores de Leones y de toda la región.

A esto se suma la feria de artesanos y emprendedores, un espacio que creció de manera sostenida en los últimos años y que aporta identidad local y regional al evento.

Gastronomía, patio cervecero y propuestas familiares

El patio gastronómico será nuevamente uno de los puntos de encuentro del predio, con novedades pensadas para mejorar la experiencia del público.

“Este año el patio de comidas va a tener una carpa de circo, nos vamos a agrandar y también vamos a sumar un patio cervecero”, explicó Torregiani.

Además, habrá un parque destinado a los niños y actividades pensadas para distintas edades, reforzando el perfil familiar de la Fiesta Nacional del Trigo.

Una fiesta que proyecta a Leones a nivel nacional

Con siete décadas de historia, la Fiesta Nacional del Trigo se consolidó como uno de los eventos más importantes de Córdoba y como una referencia a nivel nacional dentro del sector agroindustrial.

La edición 70 busca reafirmar ese lugar, combinando producción, cultura, espectáculos y desarrollo local.