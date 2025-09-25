El hecho

Cerca de las 20 horas, se registró un fuerte choque por alcance entre dos camiones en el kilómetro 431 de la Autopista. El impacto fue de tal magnitud que uno de los conductores quedó atrapado en la cabina de su vehículo.

Rescate y asistencia médica

Bomberos voluntarios debieron emplear herramientas especiales para poder liberar al chofer, que posteriormente fue trasladado al hospital para su atención médica. El conductor del otro camión involucrado salió ileso y no necesitó asistencia.

Trabajo en el lugar

El operativo de emergencia demandó más de dos horas y media de trabajo. Participaron 20 bomberos distribuidos en cuatro unidades. Durante ese tiempo, la Autopista permaneció totalmente cortada hasta que se completó la limpieza de la calzada y se pudo restablecer la circulación.

Balance final

Gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate, la situación pudo ser controlada sin mayores complicaciones. Este nuevo siniestro recuerda la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente en rutas de alto tránsito pesado.