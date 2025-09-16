El hecho

Durante la madrugada de este lunes, a las 00:15 horas, se registró un importante incendio en un colectivo abandonado, que se encontraba estacionado en un terreno baldío de calle Hernández al 1600.

El trabajo de los bomberos

Ante la magnitud de las llamas, fue necesario desplegar un amplio operativo: participaron 4 unidades y un total de 21 bomberos, quienes trabajaron intensamente durante más de una hora para sofocar el fuego.

Consumo de agua y enfriamiento

Las tareas demandaron la utilización de aproximadamente 6.000 litros de agua para lograr la extinción total del foco ígneo y realizar el posterior enfriamiento del vehículo, evitando así posibles reinicios del fuego.