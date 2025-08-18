El siniestro

En la noche del domingo 17 de agosto, alrededor de las 22:30 horas, un incendio sorprendió a los vecinos de la calle Dean Funes al 300, generando una densa columna de humo y una fuerte elevación de la temperatura en la vivienda afectada.

Trabajo de los bomberos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios acudió de inmediato al lugar con tres unidades y un total de 18 efectivos, quienes desplegaron un arduo trabajo para controlar las llamas. Las tareas se centraron en la extinción del fuego, la ventilación de los ambientes y la remoción del material dañado, con el objetivo de evitar que el foco se reavivara.

Una persona asistida

En medio de la emergencia, una persona que se encontraba dentro de la vivienda tuvo que ser trasladada al hospital local para un control médico, a raíz de la exposición al humo y la situación vivida.

Tiempo de intervención

El operativo demandó más de una hora de labor ininterrumpida, hasta que la vivienda quedó en condiciones seguras y el fuego totalmente sofocado.