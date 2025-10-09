En horas del mediodía de este jueves, alrededor de las 11:00, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez fueron convocados por un incendio en el techo de una vivienda ubicada en calle Perú al 500.

Al llegar al lugar, el personal procedió a desmantelar parte del techo para poder acceder al foco ígneo y controlar las llamas. Luego, se realizaron tareas de ventilación y remoción de los elementos afectados para asegurar el enfriamiento total de la zona.

Del operativo participaron tres unidades y un total de 18 bomberos, quienes trabajaron durante aproximadamente una hora hasta lograr la extinción completa del incendio.