La legisladora Julieta Rinaldi asumió como nueva vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba durante la tercera sesión ordinaria del 148° período legislativo. La designación fue propuesta por Facundo Torres Lima tras la salida de Nadia Fernández.

Julieta Rinaldi asumió como vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba

La legisladora Julieta Rinaldi asumió este jueves como nueva vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba durante la tercera sesión ordinaria de 2026, correspondiente al 148° período legislativo.

La jura se realizó en el recinto de la Unicameral y fue tomada por la vicegobernadora de la provincia, Myrian Prunotto, ante la presencia de autoridades legislativas, representantes de distintos bloques parlamentarios y miembros del cuerpo legislativo.

La designación se produjo luego de que el cargo quedara vacante tras la salida de la legisladora Nadia Fernández.

De esta manera, la Legislatura provincial completa nuevamente uno de los cargos institucionales más relevantes dentro de su estructura de conducción.

La jura se realizó durante la tercera sesión ordinaria

El acto formal se desarrolló durante la sesión legislativa de este jueves, en la que se abordaron distintos temas del orden del día.

En ese marco, Prunotto tomó el juramento a la legisladora, quien quedó formalmente incorporada a la mesa de conducción del Poder Legislativo provincial.

La vicepresidencia de la Legislatura cumple un rol importante dentro del funcionamiento institucional del cuerpo.

Entre sus funciones principales se encuentra la conducción de las sesiones cuando el presidente provisorio no se encuentra presente, además de la representación del Poder Legislativo en distintos actos institucionales y protocolares.

También participa en instancias vinculadas a la organización del trabajo parlamentario y a la coordinación institucional entre los distintos bloques.

Facundo Torres Lima destacó su trayectoria legislativa

La propuesta para designar a Julieta Rinaldi como vicepresidenta fue presentada durante la sesión por el legislador Facundo Torres Lima.

En su intervención, resaltó la trayectoria política y legislativa de la dirigente y su experiencia dentro del ámbito parlamentario provincial.

“Es una legisladora con experiencia y un fuerte compromiso con el trabajo territorial”, expresó Torres Lima durante su alocución en el recinto.

El legislador también destacó su participación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia, organismo encargado de intervenir en los procesos disciplinarios vinculados al Poder Judicial.

Además, remarcó su desempeño dentro de la Legislatura y su participación en el trabajo de comisiones.

Representación legislativa y trabajo territorial

Julieta Rinaldi integra actualmente la Legislatura de Córdoba como legisladora por Distrito Único.

A lo largo de su actividad parlamentaria ha participado en diferentes comisiones y en el tratamiento de proyectos legislativos vinculados a diversas áreas de gestión pública.

Su perfil político también se encuentra ligado al trabajo territorial en la ciudad de Marcos Juárez y en el sudeste de la provincia.

Este vínculo con la región fue uno de los aspectos mencionados durante la sesión legislativa al momento de proponer su designación.

En los últimos años, Rinaldi ha desarrollado tareas legislativas vinculadas tanto al debate de proyectos como al seguimiento de iniciativas dentro de la agenda parlamentaria provincial.

Un cargo clave dentro de la estructura de la Unicameral

La vicepresidencia de la Legislatura forma parte de la estructura institucional que conduce el funcionamiento del parlamento cordobés.

El cargo integra la mesa de autoridades que organiza el desarrollo de las sesiones legislativas y el trabajo institucional del cuerpo.

Entre sus responsabilidades se encuentran tareas vinculadas a la conducción de sesiones, la representación institucional del Poder Legislativo y la participación en actos oficiales o actividades protocolares.

Además, forma parte del esquema de coordinación política dentro de la Legislatura, que articula el trabajo entre los distintos bloques parlamentarios.

Continuidad institucional en la Legislatura provincial

Con la asunción de Julieta Rinaldi como vicepresidenta, la Legislatura de Córdoba completa nuevamente su esquema de autoridades tras la salida de Nadia Fernández.

La actividad parlamentaria continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones ordinarias, reuniones de comisión y el tratamiento de proyectos legislativos dentro del calendario previsto para el período legislativo 2026.

La designación de Rinaldi se inscribe dentro del funcionamiento regular del parlamento provincial y refuerza su participación en la conducción institucional de la Unicameral.