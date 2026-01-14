La Fiesta Nacional del Trigo tuvo una destacada presencia en la 60.ª edición del Festival de Jesús María, donde presentó oficialmente su edición 70, fortaleció vínculos institucionales y compartió experiencias con referentes culturales del país.

El lunes 12 de enero, la Fiesta Nacional del Trigo participó de manera institucional en el Espacio Jesús María, en el marco de la 60.ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los encuentros culturales de mayor convocatoria de la provincia de Córdoba y del país.

La presencia de la Fiesta Nacional del Trigo en este escenario tuvo como eje central la presentación y difusión de su edición 70, una edición especial por su carácter aniversario, y se enmarcó dentro de una estrategia de promoción que busca consolidar su proyección regional y nacional.

Un espacio para fortalecer vínculos entre festivales

La participación en el Festival de Jesús María permitió generar instancias de encuentro con autoridades, organizadores y referentes culturales, en un contexto que favorece el intercambio de experiencias entre eventos que forman parte del calendario cultural argentino.

Desde la organización de la Fiesta Nacional del Trigo destacaron la importancia de estos espacios de articulación, que contribuyen a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y a visibilizar el impacto cultural, social y turístico de los festivales en sus comunidades.

Recepción institucional en el Municipio de Jesús María

Durante la jornada, la delegación fue recibida por el Municipio de Jesús María, encabezado por el intendente Federico Zárate, junto a integrantes de su equipo de gestión. El encuentro permitió abordar temas vinculados a la organización de eventos masivos, la gestión cultural y la articulación entre municipios y festivales nacionales.

En ese marco, se realizó la presentación formal de los sponsors Alcance y RolSol, empresas que acompañan a la Fiesta Nacional del Trigo en su 70.º aniversario, reafirmando el rol del sector privado en el acompañamiento de iniciativas culturales de alcance regional y nacional.

Intercambio con autoridades del Festival de Jesús María

Como parte de la agenda institucional, representantes de la Fiesta Nacional del Trigo mantuvieron un encuentro con Juan Ignacio López, presidente del Festival de Jesús María. Durante la reunión se intercambiaron presentes institucionales y se compartieron experiencias vinculadas a la planificación, organización y proyección de festivales de gran convocatoria.

Este tipo de encuentros permite analizar desafíos comunes, compartir buenas prácticas y fortalecer la red de festivales que año tras año convocan a miles de personas y generan un impacto significativo en las economías locales.

La delegación que representó a la Fiesta Nacional del Trigo

La delegación de la Fiesta Nacional del Trigo estuvo encabezada por el presidente de la institución, Gustavo Torregini, acompañado por el vocal Daniel Francesconi, la coordinadora general Celeste Tomassini y la coordinadora de Reinas Patricia Favro.

También formaron parte de la comitiva la Reina Nacional del Trigo, Constanza Ponce de León, y la Reina Local, Agostina Denis, quienes representaron a la fiesta en uno de los escenarios culturales más relevantes del país, aportando visibilidad institucional y reforzando el vínculo entre tradición, identidad y representación regional.

Presencia en los espectáculos y cierre de la jornada

La jornada concluyó con la participación de la delegación en los shows del Festival de Jesús María, donde se compartió el espectáculo central de la noche en un clima de encuentro cultural y representación institucional.

La presencia en el festival permitió a la Fiesta Nacional del Trigo continuar afianzando su posicionamiento, dar a conocer los lineamientos de su edición aniversario y reforzar la identidad de un evento profundamente ligado a la historia productiva y cultural de la región.

Una acción estratégica de proyección nacional

La participación en la 60.ª edición del Festival de Jesús María se inscribe dentro de una política de promoción, posicionamiento y difusión de la Fiesta Nacional del Trigo – Edición 70, con el objetivo de ampliar su alcance, fortalecer vínculos institucionales y consolidar su lugar dentro del calendario de festivales nacionales.

Estas acciones reflejan el compromiso de la organización con la proyección cultural, el trabajo articulado y la construcción de una fiesta que continúa creciendo y reafirmando su identidad año tras año.