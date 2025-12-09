La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó una convocatoria oficial destinada a inmobiliarias y corredores inmobiliarios locales que deseen participar en la comercialización de 19 lotes pertenecientes al loteo “Don Jorge”, ubicados en el sector sudoeste de la ciudad.

Este llamado surge a partir del convenio firmado el 2 de diciembre de 2025 entre el municipio y las firmas Izuco S.A., Contimix S.R.L. y J. y S. Contigiani y Cía. S.C., acuerdo que fue aprobado mediante la Ordenanza Nº 3332. Para avanzar con lo estipulado, el Ejecutivo dispuso un proceso abierto y transparente para quienes quieran sumarse a la venta de estos terrenos.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a inmobiliarias y corredores inmobiliarios que trabajen de manera individual, asociada o conjunta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener domicilio real en Marcos Juárez .

. Estar colegiados , con matrícula habilitada y fianza vigente.

, con matrícula habilitada y fianza vigente. Contar con la documentación respaldatoria requerida por los organismos correspondientes.

El municipio solicitó además a la Delegación Colegial pertinente la lista actualizada de profesionales habilitados en la ciudad.

Ubicación de los lotes

Los terrenos incluidos en este llamado se encuentran en el extremo sudoeste de Marcos Juárez, delimitados por:

Camino de la vía (prolongación de calle Colombia) al norte.

Calle del Niño al este.

Avenida Circunvalación al sur.

Se trata de tierras registradas a nombre de la Municipalidad, cuyos derechos y acciones corresponden a la empresa Izuco S.A.

Plazos y forma de inscripción

Quienes deseen participar podrán presentar su solicitud del 9 al 22 de diciembre de 2025, inclusive.

Las inscripciones deberán ingresarse por Mesa de Entradas del Palacio Municipal, ubicado en Bv. Hipólito Yrigoyen 956, junto con toda la documentación habilitante.

La medida lleva las firmas de la intendente Cra. Sara E. Majorel y de la secretaria de Asuntos Jurídicos, Dra. Vilma N. Sigaudo, y dispone su registro y archivo correspondiente.