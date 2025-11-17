La Municipalidad inició este lunes la remoción total del pavimento ubicado en el pasaje 3 de Febrero, en el tramo comprendido entre las calles Brasil y Ecuador. Esta cuadra había sido la segunda obra ejecutada dentro del plan de pavimentación presentado por el municipio en abril de 2025.

Por qué se retira el pavimento

Según informaron desde la Secretaría correspondiente, el material colocado inicialmente no había quedado en las condiciones esperadas. A raíz de las fallas detectadas, se resolvió levantar por completo la superficie para volver a ejecutar la obra con material nuevo en los próximos días.

La decisión, explicaron desde la administración municipal, busca garantizar la durabilidad y calidad del pavimento, evitando problemas futuros y asegurando un mejor resultado para los vecinos de la zona.

Qué pasará con el material retirado

El pavimento levantado no será descartado. Desde el municipio adelantaron que los restos serán reutilizados en otros sectores de la ciudad, optimizando los recursos disponibles y aprovechando el material para tareas complementarias de mantenimiento urbano.

Próximos pasos

Con la remoción ya en marcha, se espera que la reconstrucción de la cuadra comience en breve. Una vez colocada la nueva base y el material definitivo, el sector volverá a integrarse al cronograma general del plan de pavimentación 2025.

La Municipalidad recordó que el objetivo del programa es mejorar la conectividad y la infraestructura urbana, y que estos ajustes forman parte del proceso para asegurar obras de mayor calidad y vida útil.