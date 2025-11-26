El aeródromo de Marcos Juárez amaneció con un serio inconveniente: su pista quedó sin iluminación nocturna luego de que delincuentes se llevaran parte del sistema de balizamiento. El presidente del Aeroclub local, Luis Bodello, confirmó que el hecho generó un perjuicio operativo muy superior al valor económico del material sustraído, que rondaría los 1.000 dólares.

Un fallo inesperado que destapó el problema

El jueves por la noche se produjo el ingreso de los autores del robo, aunque nadie lo advirtió en ese momento. La situación recién se descubrió al día siguiente, cuando durante una actividad de observación astronómica intentaron activar las luces de la pista y estas no respondieron.

Esa anomalía llevó a una recorrida inmediata y allí notaron que varias luminarias habían sido arrancadas y que parte del tendido eléctrico estaba cortado.

Qué elementos fueron robados

Según explicó Bodello, los responsables se llevaron ocho transformadores y aproximadamente veinte metros de cableado. Aunque se trate de una fracción del sistema total, la pérdida de estos componentes clave dejó inutilizada toda la iluminación nocturna.

Las balizas funcionan con transformadores individuales que estabilizan la tensión para que el nivel de luz sea uniforme en toda la pista; sin ellos, el circuito no puede encenderse.

Un daño que compromete la seguridad aérea

Para el presidente del aeroclub, el mayor problema no es lo robado sino lo que quedó fuera de servicio. La pista, sin su señalización luminosa, pierde la capacidad de operar en caso de que un avión necesite descender durante la noche.

“Lo más grave es el riesgo operativo. El valor de lo perdido es menor si se compara con lo que queda inutilizado”, remarcó Bodello.

Cómo ingresaron y qué se sospecha

El punto de acceso habría sido el sector sur del predio. A juicio de Bodello, es muy probable que los ladrones desconocieran la importancia del equipamiento que se llevaron y el impacto que tendría su ausencia en la seguridad del aeródromo, que si bien todavía no cuenta con habilitación formal, debe mantener ciertos estándares básicos.