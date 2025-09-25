Este jueves, la Comisión de Turismo de la Legislatura de Córdoba dio tratamiento al proyecto de ley que propone declarar como Fiesta Provincial a la Fiesta del Corazón Productivo del País, que se celebra anualmente en la ciudad de Marcos Juárez, en el sudeste de la provincia.

El expediente 40885, iniciado por los legisladores Matías Gvozdenovich, Carlos Carignano, Julieta Rinaldi y el bloque Frente Cívico, se propone reconocer la identidad productiva y cultural tanto de la ciudad como del departamento, y consolidar esta celebración como espacio de encuentro comunitario con proyección en la Región Centro.

Para conocer detalles de este evento, la comisión, presidida por la legisladora Luciana Presas, recibió al ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa; el director de Desarrollo Regional del Ministerio de Gobierno, Hernán Passerini; y el secretario de Cultura de Marcos Juárez, Marcos Montechiari. A través de un video, también se hizo presente la intendenta de la localidad, Sara Majorel.

Dellarossa, quien fue intendente de Marcos Juárez, expresó: “Es un homenaje merecido al esfuerzo de los productores agropecuarios, los industriales y las nuevas generaciones que vienen con la tecnología. Es importante que quede claro que el departamento es un gran centro de producción de riqueza, para el país y la provincia”.

En su mensaje grabado, la intendenta marcosjuarense indicó: “Merecemos llevar ese nombre y esta fiesta para mostrar cómo somos, qué hacemos, porque el interior profundo de Argentina tiene mucho que mostrar”.

“Una fiesta no es solo un evento cultural; nos une, nos da sentido de pertenencia, nos enorgullece. Más de una localidad ha trascendido fronteras y es lo que queremos lograr con esta fiesta. El corazón representa la potencia del ciudadano de todo el departamento, empuje y resiliencia”, agregó el secretario de Cultura de la ciudad.

Por su parte, Passerini celebró que sea una propuesta de distintos partidos. “Agradezco que se pueda trabajar en conjunto por el bien de los vecinos y la producción; en definitiva, por nuestro futuro”, dijo el funcionario provincial.

“Esta declaración es un mensaje, no para Córdoba, porque la provincia ya la reconoce como el corazón productivo, sino para mostrarle al país, que muchas veces se cierra en la avenida General Paz, que el esfuerzo viene del interior. Es un reconocimiento a la ciudad y al departamento por todo lo que se trabaja”, sostuvo el legislador Carignano.

A su turno, el legislador Gvozdenovich expresó: “Es un abrazo a nuestra cultura de trabajo. Todos esos gringos que vinieron a desarrollar esta tierra hoy continúan sin bajar los brazos. Que toda esa cultura esté representada en una fiesta da alegría y orgullo”.

La iniciativa obtuvo despacho favorable de la comisión y continuará su camino hacia el tratamiento definitivo en el recinto, en busca de su aprobación para convertirse en ley.

Fuente: Prensa Legislatura de Córdoba