La edición aniversario por los 70 años de la Fiesta Nacional del Trigo tuvo su momento más esperado con la coronación de Yanela Valeria Pascal Campagno. La elección reunió emoción, música y el espíritu productivo que caracteriza a Leones y a la región.

Una noche histórica para la Fiesta Nacional del Trigo

En los primeros minutos del lunes 16 de febrero, el predio de la Fiesta Nacional del Trigo vivió uno de los momentos más significativos de su edición aniversario. Ante un marco imponente de público, el jurado anunció que Yanela Valeria Pascal Campagno, de 25 años y oriunda de Eduardo Castex (La Pampa), fue elegida Reina Nacional del Trigo 2026.

El anuncio desató aplausos y emoción en una velada que celebró siete décadas de historia de una de las fiestas agroindustriales y culturales más importantes del país.

La ciudad de Leones volvió a consolidarse como punto de encuentro del interior productivo argentino, reuniendo tradición, identidad regional y propuestas artísticas de primer nivel.

Una reina que representa el corazón triguero del país

La elección de la soberana nacional simboliza el vínculo entre las distintas provincias que integran la cadena triguera. La coronación de una representante pampeana reafirma el carácter federal de la fiesta y su conexión con el sector productivo.

Desde la organización remarcan que la figura de la reina cumple un rol institucional clave, participando en actividades culturales, turísticas y productivas que promueven la identidad triguera a nivel nacional.

La edición 70 años puso especial énfasis en la integración regional, mostrando cómo el evento trasciende lo local para convertirse en una celebración del país productivo.

Las princesas de la edición aniversario

El cuadro de honor se completó con representantes que aportan diversidad territorial a la fiesta:

Primera Princesa: Lourdes Cravero, 21 años, de Noetinger, Córdoba.

Segunda Princesa: Candela Resler, 21 años, de Eduardo Castex, La Pampa.

La coronación fue uno de los momentos más emotivos de la noche, con el público acompañando cada instancia de la elección y celebrando a las nuevas representantes.

Una programación artística con identidad y convocatoria

La velada comenzó con Evolution Tango, propuesta escénica que integró tradición y actualidad con una estética contemporánea, marcando el tono artístico de la edición aniversario.

Luego se presentó Paquito Ocaño, revelación del Festival de Jesús María, quien conectó rápidamente con el público gracias a su carisma y repertorio popular.

Más tarde subió al escenario Ahyre, agrupación que fusiona la raíz latinoamericana con nuevas sonoridades, generando uno de los momentos más destacados de la noche.

El cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez, cuyo show transformó el predio en una fiesta popular que mantuvo al público cantando y bailando hasta la madrugada.

Tradición, producción y comunidad en una edición histórica

La Fiesta Nacional del Trigo continúa posicionándose como un evento que combina cultura, producción agroindustrial y participación comunitaria. Durante esta edición aniversario se destacaron actividades vinculadas al sector productivo, como el tradicional Concurso Triguero y la presencia de instituciones técnicas.

La coronación de Yanela Pascal Campagno se suma a los hitos de una edición que reafirmó la identidad triguera y el rol de Leones como sede de un evento que une al país productivo con la cultura popular.

A 70 años de su creación, la Fiesta Nacional del Trigo volvió a demostrar su vigencia, convocando a miles de personas y fortaleciendo su impacto cultural, turístico y económico en la región.