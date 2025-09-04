La Municipalidad de Leones sumó esta semana nuevas herramientas para mejorar la seguridad vial y la recolección de residuos.

Nueva Toyota Hilux para Tránsito

La Dirección de Tránsito recibió una Toyota Hilux 0km que permitirá a los agentes trabajar con mayor eficiencia y reforzar la seguridad en calles y avenidas de la ciudad.

En sus redes sociales, el municipio celebró:

«¡Estamos felices de compartir con ustedes que hemos adquirido una nueva Toyota Hilux 0km para la Dirección de Tránsito! Este vehículo permitirá mejorar la seguridad vial y garantizar la tranquilidad de todos nuestros vecinos.» Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Leones (@municipalidaddeleones)

Equipos para Servicios Públicos

Además, se sumaron un equipo compactador y un camión volcador, destinados a optimizar la recolección de residuos y mantener las calles más limpias y ordenadas.

Desde la cuenta oficial, indicaron:

«Queremos asegurarnos de que Leones sea un lugar limpio, seguro y agradable para todos. Estos equipos serán utilizados para optimizar la prestación de servicios a nuestra comunidad.» Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Leones (@municipalidaddeleones)

Más seguridad y limpieza

Con estas incorporaciones, Leones avanza en su objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, combinando seguridad vial y servicios públicos eficientes.