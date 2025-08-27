La Municipalidad de Marcos Juárez avanza con nuevas inversiones en infraestructura urbana. A través del Decreto N° 233/2025, se abrió una licitación pública para incorporar un vehículo destinado a reforzar las tareas de higiene en la ciudad.

¿Qué se va a comprar?

El objeto de la licitación es la adquisición de un (01) camión 4×2, 0 km, con chasis y cabina, equipado con caja volcadora. Este nuevo recurso será asignado al Departamento de Higiene Urbana – Plataforma Zona 1, que depende de la Secretaría de Servicios Urbanísticos.

Presupuesto y fecha clave

El presupuesto oficial previsto para esta compra es de $120.000.000,00 (IVA incluido).

La apertura de sobres se realizará el 15 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas.

¿Cómo participar?

El legajo de licitación puede retirarse sin costo en la Oficina de Coordinación Administrativa de la Municipalidad.