El gobernador Martín Llaryora inauguró este lunes en Villa Carlos Paz el nuevo edificio del IPEM 190 “Profesor Pedro Carande Carro”, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que representa un nuevo paso en el compromiso provincial con la educación pública.

Con una inversión total de 1.591 millones de pesos, financiada íntegramente por el Gobierno de Córdoba, la escuela cuenta ahora con un moderno edificio de 2.898 metros cuadrados cubiertos, que incluye 16 aulas, biblioteca, cocina y comedor, sanitarios modernos y oficinas administrativas para docentes y directivos.

“Cumplimos la palabra y garantizamos una escuela para el progreso”

Durante el acto, el gobernador recordó que la finalización del nuevo edificio fue una promesa de campaña que hoy se convierte en realidad.

“Me comprometí a terminar de una vez por todas esta escuela para que sea la cara del progreso y el futuro. No solo terminamos las obras, hoy traemos un regalo extra: todas las computadoras nuevas para el gabinete tecnológico”, anunció Llaryora.

El mandatario destacó que la educación es una política prioritaria para Córdoba: “Estamos inaugurando una escuela nueva cada mes, en un contexto difícil para el país. No frenamos la inversión educativa, sostenemos el Boleto Educativo Cordobés y nos hacemos cargo del Incentivo Docente que eliminó la Nación. Lo hacemos porque estamos convencidos que sin educación no hay futuro y no hay progreso”.

Más aulas, más oportunidades para los jóvenes

El IPEM 190, fundado hace 40 años, hoy cuenta con una matrícula de más de 500 estudiantes, 110 docentes y ofrece dos orientaciones: Economía y Administración y Ciencias Naturales.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó: “No solo inauguramos escuelas, también hemos terminado 259 ampliaciones escolares y tenemos otras 120 en marcha. Esto es posible gracias a la decisión política del Gobernador, aun en un contexto económico adverso”.

Por su parte, el municipio de Carlos Paz valoró el trabajo conjunto con la Provincia. “Gracias a la decisión del gobernador hoy Carlos Paz tiene una escuela moderna, segura y accesible. Esta obra era prioridad para nuestra comunidad”, expresó Carlos Viotti, Director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad del municipio.

La directora del IPEM 190, Laura Graciela Frini, celebró la inauguración como un momento histórico: “Hoy es un día soñado para nuestra comunidad. Después de años de lucha tenemos un edificio que dignifica el derecho a la educación de nuestros jóvenes”.

Una escuela con historia y compromiso social

El IPEM 190 lleva el nombre de Pedro Carande Carro, escribano, docente y político comprometido con la educación como pilar de justicia social.

Fundado en 1985, fue la primera escuela pública secundaria de Carlos Paz, pensada para que las hijas e hijos de trabajadores tuvieran acceso a un futuro mejor.

Con décadas de historia, atravesando etapas de precariedad edilicia y funcionamientos provisorios, hoy finalmente la escuela cuenta con un espacio digno y de calidad.

Con esta inauguración, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades a través de la inversión sostenida en educación, con obras concretas y programas que garantizan el acceso y permanencia de los estudiantes en las aulas.

“La mejor política social es la educación. Por eso, en Córdoba seguimos invirtiendo y defendiendo la escuela pública”, concluyó Llaryora.