Este viernes, en el Centro de Convenciones, el gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de juramento de fidelidad a la Bandera de cadetes de la Policía de Córdoba, del Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

La jura se llevó a cabo por parte de estudiantes de segundo año de la Escuela de Oficiales de Policía “Libertador General Don José de San Martín”; aspirantes de segundo año de la Escuela de Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano”; cadetes universitarios de la primera promoción de la Escuela de Formación y Capacitación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico; cadetes de segundo año de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”; y aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Tropa “Brigadier General Juan Bautista Bustos”.

En total, fueron 1167 estudiantes de Policía de la promoción 74; 80 estudiantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y 232 estudiantes del Servicio Penitenciario, quienes juraron lealtad y fidelidad a la Patria, asumiendo el compromiso de defender los valores de la Nación Argentina.

Durante el emotivo acto, Llaryora destacó la enorme responsabilidad que asumen los nuevos efectivos frente a la sociedad. “Para mí es un honor tomarles este juramento y agradecerles a todos por la vocación de servicio», dijo.

«Hoy ustedes lo hacen con un compromiso mayor, que es defender, en el lugar que a cada uno le toque, la seguridad de los cordobeses porque no hay libertad ni progreso sin seguridad», expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, remarcó que el acto trasciende el tradicional simbolismo patrio: «Hoy juran por la bandera celeste y blanca, pero este es el juramento de defender a Córdoba y a cada uno de los cordobeses».

En otro tramo de su discurso, Llaryora brindó un fuerte y claro respaldo institucional a las fuerzas de seguridad, enmarcando su labor dentro del complejo contexto socioeconómico actual. «Yo no paro de decir una y otra vez: los buenos para este gobierno son los de azul», enfatizó el gobernador.

«En este contexto tan complejo tomar el desafío de ingresar a una fuerza requiere valentía, porque hoy el uniforme pesa el doble», expresó Llaryora.

El titular del Ejecutivo provincial también dedicó un momento para agradecer el apoyo incondicional de las familias que sostienen a los futuros agentes.

Además, Llaryora reflexionó sobre el peso histórico de la enseña nacional y el deber supremo de proteger a la ciudadanía. «La bandera se lleva y se pasa de generación en generación, con el ahorro de los que entregaron su vida para construir esta Córdoba grande y próspera», señaló el mandatario.

Finalmente, dirigiéndose a los uniformados, concluyó: «Cuando juren a esta bandera, juren defender la vida de cada uno de nuestros queridos cordobeses”.

Participaron también del acto el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernandez; el jefe de Policía de Córdoba, Marcelo Marín; la jefa del Servicio Penitenciario, Carolina Funes; el jefe de la Policía Provincial Antinarcotráfico, Camilo Lassaga; el párroco, Martín Bastos.