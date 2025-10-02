02 OCT

Marcos Juárez: el Gobierno de Córdoba entregó aportes a instituciones y clubes

Este martes 30 de septiembre, el Gobierno de Córdoba concretó en Marcos Juárez la entrega de aportes económicos a diversas instituciones, ONG y clubes de la ciudad, cumpliendo así el compromiso asumido por el Gobernador Martín Llaryora.

Apoyo a instituciones y organizaciones de la ciudad

Las organizaciones locales recibieron recursos destinados a fortalecer sus proyectos y actividades. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:

  • Biblioteca Popular Lidia Casanelli
  • Iglesia Evangélica Camino, Verdad y Vida
  • Iglesia Evangélica Buenas Nuevas
  • Iglesia Evangélica Vida Real
  • Centro de Restauración Evangélico
  • Iglesia Evangélica León de Judá
  • Iglesia Evangélica Cristiana Betel
  • Parroquia La Merced
  • Parroquia La Asunción
  • Sociedad Protectora de Animales
  • Fundación Alas del Alma
  • Cáritas
  • Sociedad Italiana
  • Taller Protegido CecAL
  • Rotary Club
  • Agrupación Gaucha Haciendo Tradición
  • Centro Arte Nativo Yaraví
  • Agrupación Gaucha El Resero
  • Guardería Hijitus
  • Club de Abuelos
  • Centro de Jubilados
  • Centro Universitario
  • Hogar de Niños Desde el Corazón
  • Cooperativa Hospital Regional
  • Bomberos Voluntarios
  • Coro Infanto Juvenil
  • Coro Polifónico Municipal
  • Museo de la Ciudad
  • Banda Municipal José Casanelli

Fortalecimiento de clubes deportivos

Los clubes locales fueron beneficiados a través del programa “Fortaleciendo Clubes”, implementado por la Agencia Córdoba Deportes. Los clubes que recibieron apoyo son:

  • Club San Martín
  • Club Argentino
  • Club Villa Argentina
  • Aeroclub
  • Autódromo Motor Club
  • Club Atlético Municipal

Este programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura de los clubes y ampliar sus actividades deportivas y recreativas, generando más espacios de contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos de la ciudad.

Reconocimiento al trabajo comunitario

Más allá del apoyo económico, los aportes representan un reconocimiento al esfuerzo diario de dirigentes, voluntarios, profesores y colaboradores que sostienen la vida social, cultural y deportiva de Marcos Juárez. Los clubes y organizaciones se consolidan como espacios de integración, formación de valores y participación comunitaria.

Autor entrada: admin

