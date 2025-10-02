Este martes 30 de septiembre, el Gobierno de Córdoba concretó en Marcos Juárez la entrega de aportes económicos a diversas instituciones, ONG y clubes de la ciudad, cumpliendo así el compromiso asumido por el Gobernador Martín Llaryora.
Apoyo a instituciones y organizaciones de la ciudad
Las organizaciones locales recibieron recursos destinados a fortalecer sus proyectos y actividades. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:
- Biblioteca Popular Lidia Casanelli
- Iglesia Evangélica Camino, Verdad y Vida
- Iglesia Evangélica Buenas Nuevas
- Iglesia Evangélica Vida Real
- Centro de Restauración Evangélico
- Iglesia Evangélica León de Judá
- Iglesia Evangélica Cristiana Betel
- Parroquia La Merced
- Parroquia La Asunción
- Sociedad Protectora de Animales
- Fundación Alas del Alma
- Cáritas
- Sociedad Italiana
- Taller Protegido CecAL
- Rotary Club
- Agrupación Gaucha Haciendo Tradición
- Centro Arte Nativo Yaraví
- Agrupación Gaucha El Resero
- Guardería Hijitus
- Club de Abuelos
- Centro de Jubilados
- Centro Universitario
- Hogar de Niños Desde el Corazón
- Cooperativa Hospital Regional
- Bomberos Voluntarios
- Coro Infanto Juvenil
- Coro Polifónico Municipal
- Museo de la Ciudad
- Banda Municipal José Casanelli
Fortalecimiento de clubes deportivos
Los clubes locales fueron beneficiados a través del programa “Fortaleciendo Clubes”, implementado por la Agencia Córdoba Deportes. Los clubes que recibieron apoyo son:
- Club San Martín
- Club Argentino
- Club Villa Argentina
- Aeroclub
- Autódromo Motor Club
- Club Atlético Municipal
Este programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura de los clubes y ampliar sus actividades deportivas y recreativas, generando más espacios de contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos de la ciudad.
Reconocimiento al trabajo comunitario
Más allá del apoyo económico, los aportes representan un reconocimiento al esfuerzo diario de dirigentes, voluntarios, profesores y colaboradores que sostienen la vida social, cultural y deportiva de Marcos Juárez. Los clubes y organizaciones se consolidan como espacios de integración, formación de valores y participación comunitaria.