Este martes 30 de septiembre, el Gobierno de Córdoba concretó en Marcos Juárez la entrega de aportes económicos a diversas instituciones, ONG y clubes de la ciudad, cumpliendo así el compromiso asumido por el Gobernador Martín Llaryora.

Apoyo a instituciones y organizaciones de la ciudad

Las organizaciones locales recibieron recursos destinados a fortalecer sus proyectos y actividades. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:

Biblioteca Popular Lidia Casanelli

Iglesia Evangélica Camino, Verdad y Vida

Iglesia Evangélica Buenas Nuevas

Iglesia Evangélica Vida Real

Centro de Restauración Evangélico

Iglesia Evangélica León de Judá

Iglesia Evangélica Cristiana Betel

Parroquia La Merced

Parroquia La Asunción

Sociedad Protectora de Animales

Fundación Alas del Alma

Cáritas

Sociedad Italiana

Taller Protegido CecAL

Rotary Club

Agrupación Gaucha Haciendo Tradición

Centro Arte Nativo Yaraví

Agrupación Gaucha El Resero

Guardería Hijitus

Club de Abuelos

Centro de Jubilados

Centro Universitario

Hogar de Niños Desde el Corazón

Cooperativa Hospital Regional

Bomberos Voluntarios

Coro Infanto Juvenil

Coro Polifónico Municipal

Museo de la Ciudad

Banda Municipal José Casanelli

Fortalecimiento de clubes deportivos

Los clubes locales fueron beneficiados a través del programa “Fortaleciendo Clubes”, implementado por la Agencia Córdoba Deportes. Los clubes que recibieron apoyo son:

Club San Martín

Club Argentino

Club Villa Argentina

Aeroclub

Autódromo Motor Club

Club Atlético Municipal

Este programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura de los clubes y ampliar sus actividades deportivas y recreativas, generando más espacios de contención y desarrollo para niños, jóvenes y adultos de la ciudad.

Reconocimiento al trabajo comunitario

Más allá del apoyo económico, los aportes representan un reconocimiento al esfuerzo diario de dirigentes, voluntarios, profesores y colaboradores que sostienen la vida social, cultural y deportiva de Marcos Juárez. Los clubes y organizaciones se consolidan como espacios de integración, formación de valores y participación comunitaria.